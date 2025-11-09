ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Το πρώτο ντέρμπι του Μπενίτεθ και η καλοδουλεμένη μηχανή του Λουτσέσκου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Το πρώτο ντέρμπι του Μπενίτεθ και η καλοδουλεμένη μηχανή του Λουτσέσκου

Ένα ματς που έρχεται με την απόλυτη ανάγκη του Παναθηναϊκού να δείξει τα επόμενα βήματα της βελτίωσής του και τον ΠΑΟΚ να καλείται να καταθέσει άλλη μια απόδειξη των λόγων που τον καθιστούν πρωτοπόρο.

Οι δύο αντίπαλοι της Λεωφόρου μπορεί να έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους στη βαθμολογία της Stoiximan Super League αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, το βράδυ της Πέμπτης βίωσαν καταστάσεις που τους προετοίμασε με τον καλύτερο τρόπο για τη μεταξύ τους κόντρα. 

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Σουηδία με το 1-0 επί της Μάλμε, παίρνοντας δεύτερη εκτός έδρας νίκη στη League Phase του Europa League, ενώ, ο ακάθεκτος ΠΑΟΚ συνέτριψε τη Γιούνγκ Μπόις (4-0), κυρίως αποφασίζοντας στο δεύτερο ημίχρονο να τελειώσει το ματς… αποτελειώνοντας τους Ελβετούς. 

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει μια καλοδουλεμένη μηχανή στα χέρια του, έχει τον ΠΑΟΚ πρωτοπόρο στη Λίγκα, τον παρουσιάζει στην καλύτερη εκδοχή του, από Νοέμβρη μήνα, είναι ομάδα με αρχή, μέση, τέλος και ρουμανική ταυτότητα, αλλά τίποτα απ’ όλα αυτά δεν απαγορεύει στον Παναθηναϊκό να ψάξει αυτό που θέλει στο «Απόστολος Νικολαΐδης». 

Είναι ακόμα οι πρώτες μέρες του Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική ηγεσία, είναι λογικό ακόμα να μην υπάρχει σταθερότητα σε ό,τι παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο και παρά το γεγονός πως ο Λουτσέσκου έχει τους τρόπους του, δεν παύει να είναι φυσιολογική και η ανησυχία για ό,τι θ' αντιμετωπίσει η ομάδα του από τους «πράσινους». 

Ο Μπενίτεθ ανακοίνωσε αποστολή, με τα προβλήματα να είναι γνωστά στον Παναθηναϊκό αναφορικά με τους Ρενάτο, Καλάμπρια και Ντέσερς, ενώ, αναμονή επικρατεί για Σφιντέρσκι, που όμως δύσκολα θα είναι παρών… 

Ούτε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όμως, γνωστοποίησε τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του, εξαιρουμένης της απουσίας του Μαντί Καμαρά που δεν έχει επανέλθει ακόμα στο 100%. 


Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά επί Μπενίτεθ έδειξε διαφορά στο πνευματικό κομμάτι και διατήρηση του ρόλου οδηγού σε ματς σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Και η λέξη «διάρκεια» είναι μεγάλο ζητούμενο για την ομάδα του Ισπανού, θρυλικού προπονητή, ο οποίος θα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να δουλέψει πολύ περισσότερο με τους παίκτες που παρέλαβε, στις ημέρες της διακοπής λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. 

Πιθανές ενδεκάδες

Παναθηναϊκός: Λαφόντ – Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν – Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς – Πάντοβιτς 

ΠΑΟΚ: Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς – Γιακουμάκης 

 

sportfm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παράπονα Πετεβίνου μετά το ντέρμπι Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ με… έλεγχο ντόπινγκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη μετά τη 10η αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τι θα άλλαζε ο Μπεργκ στο φινάλε και η απάντηση σε δημοσιογράφο: «Ο κόσμος μας το πιστεύει ή εσύ;»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Θύμισε πως πρέπει να είναι η Ανόρθωση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Υπάρχει κούραση, το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο ευχαριστημένος Γκαρσία... κάλεσε δημοσιογράφο να κάνει προπόνηση για να βελτιώσει τους ποδοσφαιριστές!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το δραματικό αιώνιο ντέρμπι στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το 1-1 στο Ανόρθωση - Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άρπαξε βαθμό από την Πάφο FC η Ανόρθωση, μπορούσε και περισσότερα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άφησε «στήλη άλατος» την Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ στο φινάλε και απέσπασε χρυσή ισοπαλία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίδειξη δύναμης η Σίτι, 3-0 τη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Πινέδα χάρισε το διπλό στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

BINTEO: Το γκολ και οι φάσεις από το ΑΕΚ - Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BΙΝΤΕΟ: Με δράστη τον Λουίζ... προβάδισμα η Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρώτο για Παναγιώτου, καρέ από Κόρμπου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη