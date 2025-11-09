Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Το πρώτο ντέρμπι του Μπενίτεθ και η καλοδουλεμένη μηχανή του Λουτσέσκου

Οι δύο αντίπαλοι της Λεωφόρου μπορεί να έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους στη βαθμολογία της Stoiximan Super League αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, το βράδυ της Πέμπτης βίωσαν καταστάσεις που τους προετοίμασε με τον καλύτερο τρόπο για τη μεταξύ τους κόντρα.



Ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Σουηδία με το 1-0 επί της Μάλμε, παίρνοντας δεύτερη εκτός έδρας νίκη στη League Phase του Europa League, ενώ, ο ακάθεκτος ΠΑΟΚ συνέτριψε τη Γιούνγκ Μπόις (4-0), κυρίως αποφασίζοντας στο δεύτερο ημίχρονο να τελειώσει το ματς… αποτελειώνοντας τους Ελβετούς.





Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει μια καλοδουλεμένη μηχανή στα χέρια του, έχει τον ΠΑΟΚ πρωτοπόρο στη Λίγκα, τον παρουσιάζει στην καλύτερη εκδοχή του, από Νοέμβρη μήνα, είναι ομάδα με αρχή, μέση, τέλος και ρουμανική ταυτότητα, αλλά τίποτα απ’ όλα αυτά δεν απαγορεύει στον Παναθηναϊκό να ψάξει αυτό που θέλει στο «Απόστολος Νικολαΐδης».



Είναι ακόμα οι πρώτες μέρες του Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική ηγεσία, είναι λογικό ακόμα να μην υπάρχει σταθερότητα σε ό,τι παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο και παρά το γεγονός πως ο Λουτσέσκου έχει τους τρόπους του, δεν παύει να είναι φυσιολογική και η ανησυχία για ό,τι θ' αντιμετωπίσει η ομάδα του από τους «πράσινους».



Ο Μπενίτεθ ανακοίνωσε αποστολή, με τα προβλήματα να είναι γνωστά στον Παναθηναϊκό αναφορικά με τους Ρενάτο, Καλάμπρια και Ντέσερς, ενώ, αναμονή επικρατεί για Σφιντέρσκι, που όμως δύσκολα θα είναι παρών…



Ούτε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όμως, γνωστοποίησε τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του, εξαιρουμένης της απουσίας του Μαντί Καμαρά που δεν έχει επανέλθει ακόμα στο 100%.



Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά επί Μπενίτεθ έδειξε διαφορά στο πνευματικό κομμάτι και διατήρηση του ρόλου οδηγού σε ματς σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Και η λέξη «διάρκεια» είναι μεγάλο ζητούμενο για την ομάδα του Ισπανού, θρυλικού προπονητή, ο οποίος θα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να δουλέψει πολύ περισσότερο με τους παίκτες που παρέλαβε, στις ημέρες της διακοπής λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.



Πιθανές ενδεκάδες:



Παναθηναϊκός: Λαφόντ – Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν – Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς – Πάντοβιτς



ΠΑΟΚ: Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς – Γιακουμάκης





sportfm.gr