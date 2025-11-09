Pressure? What pressure?
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ
Δημοσιευτηκε:
Ο Πάμπλο Γκαρσία ετοιμάζεται να ζήσει σήμερα το πρώτο του «αιώνιο» ντέρμπι ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ.
Ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει μέσα στις μάχες και στα έντονα παιχνίδια, γνωρίζει καλά τι σημαίνει πίεση, αντίπαλη ατμόσφαιρα και ψυχολογικός πόλεμος.
Με πλούσια καριέρα και εμπειρίες από σκληρές αναμετρήσεις, ο Ουρουγουανός τεχνικός δείχνει απόλυτα έτοιμος να διαχειριστεί τη βραδιά. Δεν φαίνεται να τον αγγίζει η έννοια της πίεσης αντίθετα, τη μετατρέπει σε ενέργεια και πάθος και αυτό θέλει να μετάφερει και στους ποδοσφαιριστές του απόψε!