O Oτσόα εκτός λίστας για τα παιχνίδια με Oυρουγουάη και Παραγουάη
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο τερματοφύλακας της Αελ, Γκιγιέρμο Οτσόα, δεν βρίσκεται στη λίστα του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής Μεξικού Χαβιέρ Αγκίρε για τα επικείμενα παιχνίδια απέναντι σε Ουρουγουάη και Παραγουάη.
Η ανακοίνωση της κλήσης αποκάλυψε τους παίκτες που θα αγωνιστούν στα φιλικά αυτά, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο έμπειρος γκολκίπερ της ΑΕΛ.
¡Listos para nuevos retos! 🇲🇽— Selección Nacional (@miseleccionmx) November 7, 2025
Aquí la convocatoria oficial de Javier Aguirre para los partidos contra Uruguay y Paraguay.
Incondicionales, los esperamos en Torreón y San Antonio. 🏟️#PorMéxicoTodo 👊
*Publicidad para EUA* pic.twitter.com/j7QHrQXTAr