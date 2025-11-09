O Oτσόα εκτός λίστας για τα παιχνίδια με Oυρουγουάη και Παραγουάη

Ο τερματοφύλακας της Αελ, Γκιγιέρμο Οτσόα, δεν βρίσκεται στη λίστα του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής Μεξικού Χαβιέρ Αγκίρε για τα επικείμενα παιχνίδια απέναντι σε Ουρουγουάη και Παραγουάη.

Η ανακοίνωση της κλήσης αποκάλυψε τους παίκτες που θα αγωνιστούν στα φιλικά αυτά, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο έμπειρος γκολκίπερ της ΑΕΛ.