Serie A: Αποστολή στο «Ρενάτο Νταλάρα» για τη Νάπολι με στόχο να παραμείνει πρώτη

Με πέντε παιχνίδια ολοκληρώνεται η 11η αγωνιστική της Serie A. Η αρχή γίνεται στο Μπέργκαμο στις (13:30) με την Αταλάντα να φιλοξενεί την Σασουόλο σε ένα ματς που η ομάδα του Γιόυριτς ψάχνει την επιστροφή της στα “τρίποντα” μετά από έξι αναμετρήσεις. Την σκυτάλη παίρνουν δύο παιχνίδια στις 16:00. Η Νάπολι φιλοξενείται στην έδρα της Μπολόνια και θέλει να πάρει τη νίκη που θα της εξασφαλίσει την πρωτιά στην διακοπή. Την ίδια ώρα η Φιορεντίνα που πλέον τελεί υπό νέα διεύθυνση, καθώς ο Πιόλι αποτελεί παρελθόν με τον Βανόλι να έχει πάρει τη θέση του ταξιδεύει στη Γένοβα για να αντιμετωπίσει την Τζένοα και θέλει τη νίκη που θα την ξεκολλήσει από τον πάτο της βαθμολογίας, ενώ η αντίπαλος της ψάχνει το “τρίποντο” που θα την απομακρύνει από την επικίνδυνη ζώνη.

Αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 19:00 η Ρόμα υποδέχεται την Ουντινέζε, με το σύνολο του Γκασπερίνι να αναζητά τη νίκη που θα την ανεβάσει σίγουρα τρίτη και έπειτα ανάλογα με το αν θα υπάρξουν απώλειες από Ίντερ και Νάπολι θα την ανεβάσει στην ακόμα πιο ψηλά. Η αυλαία της αγωνιστικής κλείνει με το ντέρμπι ανάμεσα σε Ίντερ και Λάτσιο στο “Τζουζέπε Μεάτσα” στις 21:45. Οι “νερατζούρι” μετά την ήττα τους από τη Νάπολι μετρούν δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα και θέλουν να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα, από την άλλη η Λάτσιο που δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα βρίσκεται στην 8η θέση με 15 βαθμούς και ψάχνει μια μεγάλη νίκη για να μπει σε τροχιά Ευρώπης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στη Serie A:

Παρασκευή 07/11

Πίζα – Κρεμονέζε 1-0

Σάββατο 08/11

Κόμο – Κάλιαρι 0-0

Λέτσε – Ελλάς Βερόνα 0-0

Γιουβέντους – Τορίνο 0-0

Πάρμα – Μίλαν 2-2

Κυριακή 09/11

13:30 Αταλάντα – Σασουόλο

16:00 Μπολόνια – Νάπολι

16:00 Τζένοα – Φιορεντίνα

19:00 Ρόμα – Ουντινέζε

21:45 Ίντερ – Λάτσιο