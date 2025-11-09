Στο μυαλό μόνο η νίκη για πολλούς λόγους!

Η ώρα του «αιώνιου» έφτασε για την Ομόνοια, που υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ στις 19:00, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά.

Το «τριφύλλι» μπαίνει στη μάχη με αυτοπεποίθηση και μοναδικό στόχο τη νίκη, η οποία θα το κρατήσει στην κορυφή και θα του δώσει τεράστια ώθηση για τη συνέχεια.

Στο στρατόπεδο των «πρασίνων» επικρατεί ανυπομονησία και αποφασιστικότητα. Γνωρίζουν καλά ότι το σημερινό ντέρμπι δεν προσφέρει απλώς τρεις βαθμούς αλλά είναι μια ευκαιρία να στείλουν μήνυμα ανωτερότητας και δύναμης, αφού ο μοναδικός στόχος της ομάδας για φέτος είναι ο τίτλος.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Άιτινγκ, Κουλιμπαλί και Στεπίνσκι, ενώ αντίθετα οι Φαμπιάνο και Μαέ πρόλαβαν να επιστρέψουν, αν και ο δεύτερος δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός.

Η παρουσία του κόσμου αναμένεται εκρηκτική, με τις τρεις κερκίδες να γεμίζουν ασφυκτικά και να μετατρέπουν το ΓΣΠ σε «πράσινο φρούριο». Όλοι στην Ομόνοια πιστεύουν πως με πάθος, πειθαρχία και καθαρό μυαλό, η ομάδα μπορεί να κρατήσει την πρωτιά και να συνεχίσει δυναμικά τη φετινή της πορεία!