Με δύο γκολ και δύο ασίστ ο Μέσι οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στα ημιτελικά του MLS

Με δύο γκολ και δύο ασίστ ο Μέσι οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στα ημιτελικά του MLS

Ο Μέσι έδωσε παράσταση με 2 γκολ και 2 ασίστ, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στο 4-0 επί της Νάσβιλ και στα ημιτελικά της Ανατολής στο MLS.

Η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της προς τον τίτλο του MLS Cup, φτάνοντας στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας.

Oi γηπεδούχοι συνέτριψαν τη Νάσβιλ με 4-0 στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να πραγματοποιεί μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ο Μέσι σκόραρε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο και μοίρασε άλλες δύο ασίστ, συμμετέχοντας και στα οκτώ γκολ που πέτυχε συνολικά η Ίντερ Μαϊάμι στη σειρά (5 γκολ, 3 ασίστ). Την… καταδίκη της Νάσβιλ ολοκλήρωσε ο Ταδέο Αγιέντε, ο οποίος πέτυχε δύο τέρματα μέσα σε περίπου 3 λεπτά, έπειτα από ισάριθμες πάσες του Μέσι.

Η Ίντερ Μαϊάμι προκρίθηκε με συνολικό σκορ 8-3 και πλέον ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη με τη Σινσινάτι, εκτός έδρας, στις 22 ή 23 Νοεμβρίου. Σε αντίθεση με τον πρώτο γύρο, από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ. Η Σινσινάτι έχει φέτος μία νίκη (3-0 στις 16/7) και μία ισοπαλία (0-0 στις 26/7) απέναντι στη Μαϊάμι, με τον Μέσι να έχει αγωνιστεί μόνο στο πρώτο παιχνίδι.

 

sportfm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

