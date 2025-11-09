Τζόκοβιτς: «Σ’ αγαπώ Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ»!

Ιστορία έγραψε το βράδυ του Σαββάτου (08/11) ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον θρυλικό Σέρβο τενίστα να κατακτά το Hellenic Championship στο «Telekom Athens Center», στη μεγάλη επιστροφή τουρνουά ΑΤP στην Ελλάδα μετά από 31 ολόκληρα χρόνια!

Ο «Νόλε» πανηγύρισε με την ψυχή του την κατάκτηση του 101ο τίτλο της καριέρας του, προσφέροντας ένα από τα πιο εκρηκτικά στιγμιότυπα της καριέρας του, αφού αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ματς ξέσπασε από χαρά σκίζοντας την μπλούζα του!

Στις δηλώσεις του μετά τον τελικό κόντρα στον Λορέντσο Μουζέτι, ο 38χρονος τενίστας ευχαρίστησε τόσο κοινό που βρέθηκε στις εξέδρες του κλειστού των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όσο και τις ελληνικές αρχές που σε συνεργασία κατάφεραν να δημιουργήσουν με επιτυχία το ιστορικό τουρνουά, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη του για την Ελλάδα!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν ξέρω από που να ξεκινήσω. Πρώτα απ’ όλα, να εκφράσω τον σεβασμό μου στον Λορέντσο. Σ’ αυτό το επίπεδο, όλοι μας λίγο-πολύ έχουμε γνωρίσει ήττες σε τέτοια ματς, οπότε ξέρω ότι είναι δύσκολο. Αν υπάρχει κάτι θετικό, είναι το επίπεδό σου σήμερα και όλη την εβδομάδα. Ελπίζω αν μην σε πειράξει που θα το πω αυτό, αλλά παίζεις πιθανότατα το καλύτερό σου τένις στο χώμα, όμως η βελτίωσή σου στα hardcourt είναι τρομερή, συνέχισε έτσι!

Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο της Ελλάδας και της Αθήνας, που ήρθε και στήριξε το τουρνουά, στήριξε το τένις, στήριξε τον αθλητισμό. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα έχει ένα τέτοιου επιπέδου τουρνουά για παραπάνω από 30 χρόνια και ειλικρινά, η συνολική εμπειρία μου από αυτή την εβδομάδα, ήταν σα να μην σταμάτησε ποτέ να έχει τουρνουά! Σαν να διοργάνωνε τουρνουά κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια. Ήσασταν φανταστικοί και σας ευχαριστώ πολύ.Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την οικογένειά μου και την ομάδα μου. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εβδομάδα για μένα, γιατί όλοι οι κοντινοί μου άνθρωποι, οικογένεια και φίλοι, ήταν εδώ στο στάδιο. Ο γιος μου είναι εκεί, τα αδέρφια μου. Το έχω πει, αλλά θα το ξαναπώ: το να παίζω εδώ ήταν σα να παίζω στο σπίτι μου και εσείς με κάνατε να νιώσω έτσι, σας ευχαριστώ πολύ.”Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στη διοργάνωση, που σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές κατάφερε να κάνει αυτό το τουρνουά σε 3-4 μήνες. Ήταν πολύς λίγος ο καιρός, πολύς κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να διοργανώσεις ένα τουρνουά τέτοιου επιπέδου. Είχε ένα τέλειο φινάλε και εσείς το κοινό δείξατε πως έχετε πάθος για το τένις. Πραγματικά ελπίζω πως η Αθήνα θα αποκτήσει παράδοση και θα διοργανώσει πολλά διεθνή τουρνουά. Σ’ αγαπώ Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ!«Δυστυχώς, ναι. Είναι ένα θέμα που υπάρχει όλη την εβδομάδα. Γι’ αυτό δεν ήθελα να πάρω νωρίτερα απόφαση για το Τορίνο, ήθελα να δω πώς θα αντιδρούσε το σώμα μου στους αγώνες. Μετά τον ημιτελικό ήμουν αισιόδοξος, αλλά σήμερα, ακόμα και πριν τον τελικό, δεν ένιωθα καλά. Έπρεπε να πάρω δυνατά φάρμακα για να μπορέσω να παίξω. Τώρα που περνάει η επίδρασή τους, δεν περιμένω καλή αίσθηση στον ώμο. Δεν μπορώ να αγωνιστώ στο επίπεδο που χρειάζεται για ένα τουρνουά όπως το ATP Finals. Πρέπει να παίξω μεθαύριο και απλώς δεν υπάρχει χρόνος για ανάρρωση. Με στενοχωρεί πολύ, γιατί μου αρέσει να παίζω σε κλειστά γήπεδα και στο Τορίνο είχα επιτυχίες. Οι φίλαθλοι εκεί είναι υπέροχοι. Ειλικρινά, λυπάμαι. Αλλά τουλάχιστον ο Μουζέτι θα είναι εκεί, οπότε κάτι θετικό βγαίνει από σήμερα! Εύχομαι σε όλους ένα υπέροχο τουρνουά και ελπίζω του χρόνου να έχω άλλη μια ευκαιρία να συμμετάσχω».»