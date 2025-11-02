Συνεχίζουν χωρίς απώλειες Άρης και Apollon Ladies

Με τις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα η δράση στο Πρωτάθλημα Γυναικών.

Άρης Λεμεσού και Apollon Ladies προχώρησαν νικηφόρα και οδηγούν την κούρσα με εννέα βαθμούς.

Τα σημερινά αποτελέσματα:

Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC - Άρης Λεμεσού 0-8

Apollon Ladies - Lakatamia FC 3-1

Στις 9 Νοεμβρίου θα γίνει το ντέρμπι Άρης - Apollon Ladies, ενώ την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί επίσης η αναμέτρηση Ομόνοια Λευκωσίας - Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC.