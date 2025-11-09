Μεγάλη νίκη του Ρουί Κόστα – Παραμένει στον προεδρικό θώκο της Μπενφίκα

Στον προεδρικό θώκο της Μπενφίκα παραμένει ο Ρουί Κόστα.

Στις αρχαιρεσίες που έγιναν χθες, συγκέντρωσε περίπου το 66% των συνολικών ψήφων έναντι του 34% του Ζοαο Νορόνα Λόπεζ όπως γνωστοποιήθηκε τα ξημερώματα.

Ο Ρουί Κόστα ο οποίος θα εκτελεί χρέη προέδρου μέχρι και το 2029 μετά την επισημοποίηση των αποτελεσμάτων έκανε λόγο για μια μεγάλη νίκη για όλη τη Μπενφίκα και τα μέλη της επισημαίνοντας ότι τα μέλη της ομάδας εξέφρασαν την άποψή τους και αυτή είναι ξεκάθαρη.

«Τα πρώτα μου λόγια απευθύνονται στους οπαδούς της Μπενφίκα, τι τεράστια υπερηφάνεια. Συγχαρητήρια για αυτή την αξιοσημείωτη δημοκρατική ζωντάνια και την εξαιρετική συμμετοχή. Μόνο η Μπενφίκα έγραψε ιστορία με αυτόν τον τρόπο ψηφίζοντας για την Μπενφίκα. Τι μεγαλείο, ψυχή και συμμετοχή. Σαν την Μπενφίκα δεν υπάρχει τίποτα ισόξιο», ήταν η αρχική του τοποθέτηση.