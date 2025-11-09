Κ. Σακκάς στο «Γ»: «Επιθετική και ευέλικτη η Ομόνοια, δυνατός στο κέντρο και στο τρανζίσιον ο ΑΠΟΕΛ»

Το αιώνιο ντέρμπι της Κύπρου είναι ξανά εδώ. Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ συναντιούνται απόψε (19:00) σε μια αναμέτρηση που, όπως κάθε φορά, ξεπερνά τα στενά όρια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Είναι το παιχνίδι του γοήτρου, της ιστορίας, του πάθους και της κυριαρχίας, αλλά την ίδια ώρα και της τακτικής λεπτομέρειας που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για να αναλύσουμε το μεγάλο ματς, απευθυνθήκαμε στον έμπειρο προπονητή Κώστα Σακκά, ο οποίος σε συνέντευξή του στο «Γ» καταθέτει τη δική του οπτική για το ντέρμπι, μέσα από μια τεχνικά τεκμηριωμένη ανάλυση βασισμένη στο παιχνίδι των δύο αιωνίων. Ο 55χρονος κόουτς αναλύει τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα σε Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ, εξηγεί πού υπερτερεί η κάθε ομάδα, ποια είναι τα κλειδιά της τακτικής μάχης και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Επιπλέον, ο κ. Σακκάς μιλά για δύο ομάδες που βρίσκονται «σε καλό επίπεδο», τονίζει την επιθετική ευελιξία της Ομόνοιας, τη μεσαία δύναμη του ΑΠΟΕΛ και αναλύει γιατί το πρέσινγκ και το τρανζίσιον ενδέχεται να αποδειχθούν σημαντικοί παράγοντες για το τελικό αποτέλεσμα.

Πώς βλέπετε τη φετινή πορεία των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα;

«Είναι δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε καλό επίπεδο τη δεδομένη στιγμή. Πρόκειται, επίσης, για δύο ομάδες που μοιάζουν πολύ και στον τρόπο παιχνιδιού και στο επίπεδο που βγάζουν αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, μια ομάδα μπορεί να έχει λίγα πλεονεκτήματα σε κάποιες φάσεις του παιχνιδιού. Επιθετικά η Ομόνοια είναι λίγο πιο ευέλικτη, από την άλλη ο ΑΠΟΕΛ, ίσως είναι πιο δυνατός στη μεσαία γραμμή. Πρόκειται για δύο ομάδες που έχουν την ίδια δυναμική αυτή τη στιγμή».

Είπατε μοιάζουν. Πώς το εννοείται ακριβώς;

«Θεωρώ ότι τακτικά και οι δύο προπονητές πάνω – κάτω είναι με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού που κατεβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με κάποιες παραλλαγές μερικές φορές».

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα δυνατά σημεία της κάθε ομάδας;

«Ο ΑΠΟΕΛ έχει καλύτερη συνοχή στις γραμμές, μπορεί να παίξει πιο εύκολα το παιχνίδι της αντεπίθεσης και θεωρώ πώς έτσι προσεγγίζει το παιχνίδι. Ένα σημείο που είναι αρκετά δυνατός είναι οι πλαγιοκοπήσεις και ιδιαίτερα από την αριστερή πλευρά. Όσον αφορά την Ομόνοια, το δυνατό της σημείο είναι η επιθετική γραμμή. Βγάζει αρκετά καλούς συνδυασμούς και έχει πολλές εισδοχές στο επιθετικό ένα τρίτο του αντιπάλου. Και στατιστικά όταν το κοιτάξεις έχει περισσότερες τελικές προσπάθειες».

Υπάρχουν τομείς που μια από τις δύο ομάδες υπερτερεί τακτικά;

«Νομίζω τακτικά η Ομόνοια υπερτερεί στο επιθετικό κομμάτι, όπως προανέφερα μπαίνει πιο πολλές φορές στο επιθετικό κομμάτι του αντιπάλου και μετουσιώνει την κατοχή της σε ευκαιρίες, ενώ ο ΑΠΟΕΛ, παρόλο που έχει αρετές μεσοεπιθετικά, δεν μετουσιώνει την κατοχή του σε ευκαιρίες. Ο ΑΠΟΕΛ είναι καλύτερος στο επιθετικό τρανζίσιον».

Τι άλλο θα μπορούσατε να πείτε για τον τρόπο παιχνιδιού των δύο ομάδων;

«Μελετώντας τον τρόπο παιχνιδιού των δύο ομάδων, η Ομόνοια είναι μια ομάδα η οποία πρεσάρει αρχίζοντας από το αμυντικό κομμάτι. Πρεσάρει ψηλά στο build-up από τον τερματοφύλακα, όμως στη συνέχεια του παιχνιδιού, κατεβαίνει με medium - block και κάπου εκεί αρχίζει να βάζει τις πιέσεις της, έχοντας υπόψη ότι έχει αρκετά γρήγορους ποδοσφαιριστές και κλέβοντας την μπάλα μπορεί να κάνει τη ζημιά στον αντίπαλο. Η Ομόνοια δίνει αρκετή επιθετικότητα με τους ακραίους μπακ, θέλει να εκμεταλλευτεί στο αντίπαλο αμυντικό ένα τρίτο τους Τάνκοβιτς και Σεμέδο και έχοντας δύο πολύ έξυπνους ποδοσφαιριστές, τον Μαέ και τον Γιόβετιτς, θέλει να τους περάσει κάποιες μπαλιές. Επίσης, η Ομόνοια έχει το κάθετο παιχνίδι και τις πάσες στην πλάτη του αντιπάλου. Όσον αφορά τον ΑΠΟΕΛ, ο τρόπος που επιτίθεται περισσότερο είναι από την αριστερή πλευρά, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα crosses του Σταφυλίδη και τις τοποθετήσεις του Πιέρου στο ανοικτό παιχνίδι μέσα στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο δίνει αρκετή δυναμική στον ΑΠΟΕΛ. Διαθέτει, επίσης, δύο αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Ντάλσιο,, που έχει πολύ καλή κάθετη πάσα, αλλά αυτός που μου αρέσει πολύ είναι ο Τομάς, ο οποίος βλέπει πολύ καλά γήπεδο και ταυτόχρονα την κάθε κίνηση του επιθετικού. Έχοντας ανοικτό γήπεδο μπροστά του μεταφέρει το παιχνίδι στην πλευρά του, από εκεί στο ένας εναντίον ενός, είναι πάρα πολύ καλός».

Ποιο στοιχείο πιστεύετε είναι πιο καθοριστικό σε ένα αιώνιο ντέρμπι: η τακτική, η ψυχολογία ή η εμπειρία των ποδοσφαιριστών;

«Όλα έχουν το δικό τους μερίδιο. Σίγουρα παίζει ρόλο το ότι η Ομόνοια αγωνίζεται ως γηπεδούχος, θα έχει περισσότερο κόσμο και ότι προέρχεται από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο ΑΠΟΕΛ τακτικά δεν θα ανοιχτεί πολύ, θα περιμένει κάπως την Ομόνοια γιατί είναι αρκετά καλός στην αντεπίθεση. Πιστεύω ότι η Ομόνοια θα προσπαθήσει να επιβάλει ρυθμό. Ίσως το σημείο που η Ομόνοια είναι λίγο ευάλωτη να είναι στο αμυντικό τρανζίσιον».

Ποια στρατηγική, κατά τη γνώμη σας, θα ήταν η πιο αποτελεσματική για κάθε ομάδα στο αιώνιο ντέρμπι;

«Η Ομόνοια παίζοντας στην έδρα της όλα τα παιχνίδια προσπαθεί να εφαρμόσει τη δική της επιθετική φιλοσοφία. Έχει αρετές στην επίθεση και πιστεύω έτσι θα κοιτάξει και το παιχνίδι, έστω και αν είναι ντέρμπι θα προσπαθήσει να επιβάλει τον ρυθμό της, έχοντας καλούς ποδοσφαιριστές στην επίθεση, όπως οι Τάνκοβιτς, Γιόβετιτς, Μαέ, Σεμέδο, οι οποίοι είναι πολύ ευέλικτοι. Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ θα περιμένει κάπως την Ομόνοια και θα προσπαθήσει να κτυπήσει στο τρανζίσιον, εκεί που είναι αρκετά επικίνδυνος. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν, κάποιοι παίκτες κλειδιά. Για παράδειγμα του ΑΠΟΕΛ του αρέσει να επιτίθεται από την αριστερή πλευρά, με τον Σταφυλιδη, η Ομόνοια επιτίθεται και από τα δύο άκρα, αλλά κρατάει περισσότερο τα αμυντικά της χαφ που μαζί με τα δύο στόπερ κάνουν το παιχνίδι από εκεί. Είναι κάποια τακτικά πράγματα που θεωρώ ότι θα παίξουν τον δικό τους ρόλο».

Με 21 γκολ η κάθε ομάδα μέχρι τώρα, ποιο θα είναι το κλειδί για να υπερισχύσει η μια επίθεση της άλλης;

«Ο κάθε προπονητής δεν έχει στο μυαλό του τα στατιστικά πριν ξεκινήσει ένας αγώνας. Αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι δύο προπονητές είναι να προσεγγίσουν το παιχνίδι από τακτικής πλευράς όσο πιο καλά γίνεται. Ναι, οι ομάδες σκοράρουν. Αν μιλήσουμε για τον ΑΠΟΕΛ πρέπει να αποφύγει τα ατομικά λάθη, τα οποία έγιναν στα τελευταία παιχνίδια με Ολυμπιακό, Άχνα και ΑΕΚ, όπως φυσικά και η Ομόνοια. Κάθε λάθος στο ντέρμπι θα μετρήσει».

Ποιοι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων πιστεύετε ότι μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο ντέρμπι;

«Από την Ομόνοια οι Μαέ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Τάνκοβιτς, είναι παίκτες - «κλειδιά». Σας ανέφερα σχεδόν όλη την επιθετική γραμμή! Για τον ΑΠΟΕΛ, ο Πιέρος Σωτηρίου είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, ο Σταφυλίδης και τα κτυπήματά του στα στημένα, αλλά μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση ο Ρόσα στον άξονα μαζί με τον Ντάλσιο. Πάνω - κάτω θεωρώ ότι αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να δώσουν κάτι περισσότερο».

Ποιον παίκτη από κάθε ομάδα θεωρείτε πιο επικίνδυνο για την αντίπαλη άμυνα;

«Ο Σεμέδο από την Ομόνοια και από τον ΑΠΟΕΛ ο Σωτηρίου. Όμως υπάρχουν κι άλλοι παίκτες, όπως ανέφερα προηγουμένως. Ακόμη και ο Τομάς είναι ένας παίκτης που τον περιμένω ακόμη καλύτερο. Ίσως σε ένα τέτοιο ντέρμπι, που όλοι οι ποδοσφαιριστές το περιμένουν, να δούμε κάτι καλύτερο».

Πιστεύετε μπορεί να επηρεάσει ο παράγοντας έδρα το αποτέλεσμα με δεδομένο ότι η Ομόνοια είναι τυπικά γηπεδούχος;

«Είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι οι έδρες παίζουν τον δικό τους ρόλο. Ο κόσμος σπρώχνει την Ομόνοια και ιδιαίτερα στην αρχή του παιχνιδιού θα βοηθήσει την ομάδα».

Ο Χένινγκ Μπεργκ έχει ζήσει αρκετά αιώνια ντέρμπι στο κυπριακό πρωτάθλημα, ενώ για τον Πάμπλο Γκαρσία αυτή είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση. Πιστεύετε ότι αυτή η εμπειρία ή η απουσία της μπορεί να φανεί στο γήπεδο ή όχι;

«Τακτικά μπορεί να φανεί αν πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ίσως αυτό να παίξει ρόλο. Δηλαδή, ο Μπεργκ έχει το πλεονέκτημα να μπορεί να διαχειριστεί κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Ο Γκαρσία δεν ένιωσε ακόμη τέτοια ντέρμπι, όμως κι αυτός είναι ένας προπονητής, ο οποίος έχει τη δική του φιλοσοφία, είναι αρκετά ήρεμος προπονητής, αυτό μου έχει βγάλει μέχρι τώρα εμένα και μπορεί να διαχειριστεί σωστά το παιχνίδι».

Αν ήσασταν στη θέση ενός από τους δύο προπονητές, ποιο θα ήταν το πιο κύριο πράγμα που θα τονίζατε στα αποδυτήρια πριν τη σέντρα;

«Να είμαστε πάρα πολύ προσεχτικοί στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, ιδιαίτερα στα πρώτα 20-25 λεπτά. Πρέπει να κρατήσουμε το μηδέν και να επιβάλουμε τον ρυθμό μας σιγά – σιγά και να προσέξουμε τα ατομικά λάθη. Αυτό θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα ήθελα ως προπονητής να αντιμετωπίσω αν ήμουν σε ένα τέτοιο ντέρμπι».