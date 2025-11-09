Με το εργοαστασιακό μοντέλο στο «ΠΑΠ»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Πάφο άφησαν πίσω τα πανηγύρια και τον ενθουσιασμό της νίκης επί της Βιγιαρεάλ στο Champions League.

Η προσοχή από την επόμενη κιόλας μέρα της ιστορικής αυτής επιτυχίας, στράφηκε στο εκτός έδρας ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής με την Ανόρθωση σήμερα (19:00).

Ο στόχος δεν αλλάζει για την Πάφο, η οποία θέλει να κολλήσει και δεύτερη σερί νίκη μετά την επικράτησή της στο προηγούμενο ματς με την ΑΕΛ. Η διαφοροποίηση ωστόσο σε σχέση με τα τελευταία δύο παιχνίδια, έχει να κάνει με την εικόνα που θέλει να δει ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Στο ντέρμπι με την ΑΕΛ υπήρχε ανάγκη για το αποτέλεσμα. Μπορεί η εμφάνιση να μην ικανοποίησε τον κόσμο αλλά η νίκη ήρθε. Με τη Βιγιαρεάλ το παιχνίδι ήταν ειδικών συνθηκών. Αγώνας Champions League με την τρίτη ομάδα της La Liga. Η Πάφος δεδομένα δεν μπορούσε να επιβληθεί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα του αντιπάλου. Το παιχνίδι πήγε στην τακτική, στην εκμετάλλευση των λαθών και στην ευστοχία στις καλές στιγμές απέναντι στο τέρμα. Με την Ανόρθωση λοιπόν αυτό που θα θέλει να δει ο Καρσέδο είναι να επιστρέψει η ομάδα του στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.

Δηλαδή, να επιβάλει τον ρυθμό της, να παίξει γρήγορο και άμεσο ποδόσφαιρο δημιουργώντας ευκαιρίες, είτε από τα άκρα της επίθεσης, είτε από τον κεντρικό διάδρομο. H Πάφος έχει φτερά στα πόδια μετά τη νίκη επί της Βιγιαρεάλ. 

Αυτό το μομέντουμ θέλει να εκμεταλλευτεί ο προπονητής της και να την οδηγήσει σε άλλη μία νίκη προκειμένου να εκμεταλλευτεί και τις δεδομένες απώλειες που θα προκύψουν από το «αιώνιο» ντέρμπι. 

