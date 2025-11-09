Τιτανομαχία ανάμεσα σε Σίτι και Λίβερπουλ στο 1000ό παιχνίδι του Γκουαρδιόλα

Ο κύριος όγκος της δράσης σήμερα στην Αγγλία διεξάγεται στις 16:00 με τέσσερα παιχνίδια. Η Άστον Βίλα φιλοξενεί την Μπόρνμουθ με τα κεράσια να ψάχνουν τη νίκη που θα τους βάλει εκ νέου σε τροχιά τετράδας, ενώ οι “χωριάτες” θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα τους από την Λίβερπουλ. Η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται την Μπράιτον, η Μπρέντφορντ αντιμετωπίζει την Νιουκάστλ, ενώ η Νότιγχαμ ψάχνει μια πολύτιμη νίκη κόντρα στην Λιντς στη μάχη που δίνει για παραμονή στην κατηγορία.

Αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 18:30 υπάρχει το main event της αγωνιστικής με την Σίτι να φιλοξενεί στο “Έτιχαντ” την Λίβερπουλ. Το ντέρμπι έχει ιδιαίτερη σημασία για τους δύο μονομάχους, καθώς μετά την απώλεια βαθμών της Άρσεναλ στο Σάντερλαντ έχουν την ευκαιρία να μειώσουν την απόσταση τους από την κορυφή, ενώ η το παιχνίδι έχει και ξεχωριστή σημασία για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, καθώς αυτό είναι το 1000ο ματς της καριέρας του. Στα αγωνιστικά οι γηπεδούχοι δεν έχουν στην διάθεση τους τον Κόβασιτς και τον Ρόδρι με τον τελευταίο να αναμένεται να μπει σταδιακά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Από την άλλη η Λίβερπουλ επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ίσακ, ενώ παραμένουν εκτός οι Άλισον και Φρίμπονγκ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής στην Premier League:

Σάββατο 08/11

Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Γουέστ Χαμ – Μπέρνλι 3-2

Έβερτον – Φούλαμ 2-0

Σάντερλαντ – Άρσεναλ 2-2

Τσέλσι – Γουλβς 3-0

Κυριακή 09/11

16:00 Άστον Βίλα – Μπόρνμουθ

16:00 Κρίσταλ Πάλας – Μπράιτον

16:00 Μπρέντφορντ – Νιουκάστλ

16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς

18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ