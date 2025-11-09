Ryan Edwards: «Για αυτό επέλεξα να γράφει “Νεκτάριος” στη φανέλα μου»

Είχε ως αποκορύφωμα της καριέρας του, τις σεζόν που πέρασε στην Αγγλική Championship (Reading FC), τη Σκωτσέζικη Premiership (Partick Thistle, Hearts, St. Mirren) και φυσικά τη συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου Σκωτίας με την Hearts.

Ο κεντρικός μέσος της Ομόνοιας Αραδίππου, ο οποίος ήταν και διεθνής με την Αυστραλία (U23, U20), δεν λεγόταν πάντα Νεκτάριος. Όταν γεννήθηκε στην Σιγκαπούρη το 1993, έλαβε το όνομα Ryan Marc Edwards. Το όνομα Νεκτάριος ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα πριν από πέντε χρόνια όπου έλαβε την απόφαση να βαπτιστεί Ορθόδοξος Χριστιανός.

Ανήμερα λοιπόν της εορτής του Αγίου Νεκταρίου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών, παρουσιάζει τι μας απάντησε ο ίδιος, όταν του ζητήσαμε να μας εξιστορήσει το πώς έλαβε την απόφαση να βαπτιστεί Ορθόδοξος, λαμβάνοντας το όνομα Νεκτάριος:

Πώς έγινε η γνωριμία σου με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό;

«Γνώρισα τη γυναίκα μου, η οποία είναι Ορθόδοξη Χριστιανή, όταν εκείνη σπούδαζε στο Λονδίνο. Εγώ τότε αγωνιζόμουν στην Reading FC. Είμαστε μαζί εδώ και 12 χρόνια και τα τελευταία 5 είμαστε παντρεμένοι. Από την πρώτη στιγμή θυμάμαι ότι ένιωθα μέσα μου ένα ιδιαίτερο συναίσθημα γνωρίζοντας τα έθιμα, τις παραδόσεις και τις λειτουργίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι πήρα από καρδιάς την απόφαση να βαπτιστώ Ορθόδοξος».

Και η επιλογή του ονόματος “Νεκτάριος” πώς ήρθε;

«Δεν είχα κάνει – ως συνηθίζεται – κάποια επιλογή ονόματος πριν βαπτιστώ. Έτσι λίγο πριν την βάπτισή μου, όταν με ρώτησε ο ιερέας ποιο όνομα θα ήθελα να λάβω, του είπα ότι το αφήνω στον ίδιο μέσα από τη φώτιση του Θεού. Κι εκεί κατά τη διάρκεια του μυστηρίου άκουσα για πρώτη φορά το νέο μου όνομα. Όταν έμαθα στη συνέχεια την ιστορία του Άγιου Νεκτάριου από την Αίγινα, ο οποίος ήταν γνωστός για την ταπεινότητα, την πίστη και την επιμονή του στις δοκιμασίες ένιωσα θαυμάσια».

Πώς ένιωσες όταν ήρθε η πρόταση για να αγωνιστείς στην Κύπρο;

«Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μια μέρα θα έπαιζα ποδόσφαιρο σε μια Ορθόδοξη χώρα όπου ο Άγιος Νεκτάριος είναι τόσο αγαπητός. Για αυτό επέλεξα να γράφει το όνομα “Νεκτάριος” στο πίσω μέρος της φανέλας μου. Το να φοράω αυτό το όνομα εδώ στην Κύπρο μου δίνει τεράστια χαρά. Είναι κάτι περισσότερο από ένα όνομα. Είναι τιμή και μια υπενθύμιση των αξιών που θέλω να κουβαλάω μαζί μου κάθε φορά που παίζω: πίστη, υπομονή και ευγνωμοσύνη».

Κλείνοντας να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά Νεκτάριε!

«Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συνονόματους μου, χρόνια πολλά με υγεία για την ονομαστική μας εορτή! Να έχουμε την ευλογία του Θεού και του Αγίου Νεκταρίου».

ΠΑΣΠ