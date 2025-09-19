Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Γυναικών
Σέντρα στις 5 Οκτωβρίου.
Πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πέντε ομάδων, η κλήρωση του Πρωταθλήματος Γυναικών ποδοσφαιρικής περιόδου 2025-2026. Η έναρξη είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 5 Οκτωβρίου και το Πρωτάθλημα Γυναικών θα διεξαχθεί σε μια φάση των τεσσάρων γύρων, συνολικά 20 αγωνιστικές.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΚΟΠ το Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 4 Απριλίου 2026 και τέλη Απριλίου θα διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου. Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε διαδικτυακά και το πρόγραμμα για τις δέκα πρώτες αγωνιστικές έχει ως ακολούθως:
1η αγωνιστική (05.10.2025)
Apollon Ladies - Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC
Ομόνοια Λευκωσίας - Lakatamia FC
Κενή: Άρης Λεμεσού
2η αγωνιστική (12.10.2025)
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ WFC - LAKATAMIA FC
Κενή: Apollon Ladies
3η αγωνιστική (18.10.2025)
OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - APOLLON LADIES
LAKATAMIA FC - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κενή: Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC
4η αγωνιστική (02.11.2025)
APOLLON LADIES - LAKATAMIA FC
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ WFC - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κενή: Ομόνοια Λευκωσίας
5η αγωνιστική (09.11.2025)
OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ WFC
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - APOLLON LADIES
Κενή: Lakatamia FC
6η Αγωνιστική (16.11.2025)
LAKATAMIA FC - OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ WFC - APOLLON LADIES
Κενή: Άρης Λεμεσού
7η αγωνιστική (22.11.2025)
OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
LAKATAMIA FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ WFC
Κενή: Apollon Ladies
8η αγωνιστική (07.12.2025)
APOLLON LADIES - OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - LAKATAMIA FC
Κενή: Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC
9η αγωνιστική (14.12.2025)
LAKATAMIA FC - APOLLON LADIES
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ WFC
Κενή: Ομόνοια Λευκωσίας
10η αγωνιστική (21.12.2025)
APOLLON LADIES - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ WFC - OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Κενή: Lakatamia FC