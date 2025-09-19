Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Γυναικών

Πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πέντε ομάδων, η κλήρωση του Πρωταθλήματος Γυναικών ποδοσφαιρικής περιόδου 2025-2026. Η έναρξη είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 5 Οκτωβρίου και το Πρωτάθλημα Γυναικών θα διεξαχθεί σε μια φάση των τεσσάρων γύρων, συνολικά 20 αγωνιστικές.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΚΟΠ το Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 4 Απριλίου 2026 και τέλη Απριλίου θα διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου. Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε διαδικτυακά και το πρόγραμμα για τις δέκα πρώτες αγωνιστικές έχει ως ακολούθως:

1η αγωνιστική (05.10.2025)

Apollon Ladies - Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC

Ομόνοια Λευκωσίας - Lakatamia FC

Κενή: Άρης Λεμεσού

2η αγωνιστική (12.10.2025)

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ WFC - LAKATAMIA FC

Κενή: Apollon Ladies

3η αγωνιστική (18.10.2025)

OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - APOLLON LADIES

LAKATAMIA FC - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Κενή: Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC

4η αγωνιστική (02.11.2025)

APOLLON LADIES - LAKATAMIA FC

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ WFC - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Κενή: Ομόνοια Λευκωσίας

5η αγωνιστική (09.11.2025)

OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ WFC

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - APOLLON LADIES

Κενή: Lakatamia FC

6η Αγωνιστική (16.11.2025)

LAKATAMIA FC - OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ WFC - APOLLON LADIES

Κενή: Άρης Λεμεσού

7η αγωνιστική (22.11.2025)

OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

LAKATAMIA FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ WFC

Κενή: Apollon Ladies

8η αγωνιστική (07.12.2025)

APOLLON LADIES - OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - LAKATAMIA FC

Κενή: Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC

9η αγωνιστική (14.12.2025)

LAKATAMIA FC - APOLLON LADIES

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ WFC

Κενή: Ομόνοια Λευκωσίας

10η αγωνιστική (21.12.2025)

APOLLON LADIES - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ WFC - OMONOIA ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Κενή: Lakatamia FC