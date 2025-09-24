ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΚΟΠ και COWIN ενώνουν δυνάμεις για την Εθνική Γυναικών

ΚΟΠ και COWIN ενώνουν δυνάμεις για την Εθνική Γυναικών

H COWIN, μια μεγάλη εταιρεία διεθνούς εμβέλειας, ενώνει δυνάμεις με την Εθνική μας ομάδα των Γυναικών και της δίνει ώθηση για τους ιστορικούς αγώνες με την Αλβανία για τα play-offs του UEFA Women’s Natιοns League.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Εθνική μας  Γυναικών διεκδικεί άνοδο στη δεύτερη κατηγορία του UEFA Women’s Nations League και η COWIN ενισχύει την προσπάθεια της ως χορηγός του πρώτου, σημαντικού αγώνα, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 19:00 στο στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την COWIN για την απόφαση της να στηρίξει την Εθνική Γυναικών εκφράζει ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης.

«Η πολύτιμη συνεισφορά της COWIN  ενισχύει ουσιαστικά την προσπάθεια της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για στήριξη όλων των Εθνικών μας ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και πρόοδο του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Πέραν της οικονομικής της σημασίας, η χορηγία  αποτελεί έμπρακτη απόδειξη αναγνώρισης και ενθάρρυνσης προς τις ποδοσφαιρίστριες μας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΚΟΠ.

Λίγα λόγια για την COWIN

Η COWIN, είναι μια διεθνής εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με έδρα τη Λεμεσό, που αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και τεχνογνωσία για να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως Cybersecurity Consulting και Penetration Testing, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των επιχειρήσεων από τις διαρκώς εξελισσόμενες ψηφιακές απειλές.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ευχαριστεί την COWIN για την στήριξη και την εμπιστοσύνη της και εύχεται καλή επιτυχία στην Εθνική ομάδα των Γυναικών, καλώντας τους Κύπριους φίλαθλους να στηρίξουν την προσπάθεια της.

Η ΚΟΠ, αποφάσισε ότι η είσοδος στον αγώνα θα είναι δωρεάν, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δώσει την ευκαιρία σε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο να πάει στο γήπεδο και να στηρίξει την ομάδα μας.

