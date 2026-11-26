Οι αγώνες του ομίλου μας θα γίνουν στην Αλβανία και πρώτος αντίπαλος της Εθνικής μας είναι η γηπεδούχος Αλβανία σε αγώνα που θα γίνει στα Τίρανα και θα αρχίσει στις 18:00 (ώρα Κύπρου).

Ο αγώνας θα μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι της Αλβανικής Ομοσπονδίας στο You Tube

Στον όμιλο της Εθνικής μας συμμετέχουν επίσης η Λετονία και η Μολδαβία. Η Κύπρος θα αντιμετωπίσει τη Λετονία στις 30 Νοεμβρίου και τη Μολδαβία στις 3 Δεκεμβρίου.

Σε αυτή τη φάση, στη Β' Κατηγορία, έχουν σχηματιστεί έξι όμιλοι. Οι έξι ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στον όμιλο τους και η καλύτερη δεύτερη από τους έξι ομίλους, θα προαχθούν στην Α' Κατηγορία.

Η προπονήτρια της Εθνικής μας Χριστίνα Πίτσιλλου έχει στη διάθεση της τις ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Kyra Gulay Hilmi, Χαραλαμπία Επαμεινώνδα, Gracie Samantha Holmes, Άρτεμις Πετκόβσκι, Γεωργιάνα Τσιόλα, Λίλα Φράνσις Ευσταθίου, Θεοφανώ Λιμαντζάκη, Κυριακή Παναγή, Μιχαέλα Γεωργίου, Μαρία Δημητροπούλου, Στυλιάνα Ασπράκη, Βερόνικα Αντόνια Χατζηχριστοδούλου, Μαριάμ Συμεού, Μιλένα Πέππου, Ναταλία Σόλωνος, Χρυσήλια Αγγελή, Ελεονώρα Κωνσταντίνου, Αντριάνα Χριστοφή, Ελευθερία Πουλλή και Παναγιώτα Φωτίου.