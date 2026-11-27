Ισόπαλος 2-2 έληξε ο σημερινός φιλικός αγώνας της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών με το Λουξεμβούργο.

Η φιλοξενούμενη ομάδα προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, με καλύτερη παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο η Κύπρος κατάφερε να ισοφαρίσει και αφού προηγουμένως δημιούργησε και έχασε άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες.

Ήταν ο πρώτος αγώνας της Εθνικής μας σε αυτό τον καινούργιο κύκλο προετοιμασίας ενόψει επίσημων υποχρεώσεων με προπονητή τον Σάββα Σοφοκλέους.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής έδωσε χρόνο συμμετοχής σε 22 ποδοσφαιρίστριες και δεδομένου ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα δώσουμε και δεύτερο φιλικό παιχνίδι με το Λουξεμβούργο, θα έχει την ευκαιρία να καταγράψει χρήσιμα συμπεράσματα για τη νέα μας προσπάθεια.

Στο σημερινό φιλικό που έγινε στο Δασάκι το Λουξεμβούργο άνοιξε το σκορ στο 33ο λεπτό με την Σμιτ και στο 39ο λεπτό πέτυχε το 2-0 με την Λουρένκο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική μας προσπάθησε για να μειώσει νωρίς το σκορ. Κατάφερε να φτάσει δύο φορές κοντά στο γκολ με την Φρέντα και στο 88ο λεπτό βρήκε στόχο και μετά από σέντρα της Κυριακίδη με κεφαλιά η Φρέντα μείωσε σε 2-1.

Στο 90ο λεπτό η Άννα Ματσουκάρη μετά από προωθημένη μπαλιά με ωραίο γωνιακό σουτ πέτυχε το 2-2.

Κύπρος: Κουζάλη (65’ Ματθαίου), Γεωργίου (46’ Αριστοδήμου), Αδάμου (46’ Κούσικ), Ζαμανή (65’ Ευστρατίου), Χ. Μιχαήλ (65’ Μάκπεθ), Σάββα (46’ Ματσουκάρη), Χρυσοστόμου (46’ Χαραλάμπους), Βιολάρη (46’ Φρέντα), Ε.Μιχαήλ (46’ Κυριακίδη), Γιάννου (46’ Παναγιώτου), Στυλιανού (46’ Σιακαλλή).

Στην αποστολή ήταν και η τερματοφύλακας Ιωάννα Χαννύ.