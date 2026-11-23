Στην κάμερα της Cytavision μίλησε ο Σαμπράουι μετά το τέλος του αγώνα με την Krasava ENY, ο οποίος στα 15 του έκανε ντεμπούτο με την Ανόρθωση.

Αναλυτικά: «Πολύ καλή εμπειρία. Ο προπονητής με εμπιστεύτηκε μόλις ήρθε. Ήμουν στην αποστολή όμως δεν ήμουν έτοιμος να παίξω. Στις προπονήσεις με βοηθάνε οι συμπαίκτες μου, από την αρχή της σεζόν είμαι με την ομάδα. Στο φιλικό βρήκα αυτοπεποίθησή και τα κατάφερα. Δεν είχα άγχος και πιστεύω έκανα καλό παιχνίδι. Νιώθω περήφανος που φοράω αυτή τη φανέλα, είμαι από μικρός Ανορθωσιάτης».