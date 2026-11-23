Την ευρωπαϊκή της αήττητη πορεία καλείται να υπερασπιστεί η Άρσεναλ απέναντι στην Ντόρτμουντ, το βράδυ της Τρίτης (24/11, 22:00) στο Λονδίνο, έχοντας ωστόσο να διαχειριστεί μία πολύ σημαντική απουσία. Ο Νταβίντ Ράγια τέθηκε εκτός μάχης λόγω τραυματισμού στον ώμο και θα απουσιάσει για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, προκαλώντας προβληματισμό στις τάξεις των «κανονιέρηδων».

Η φιναλίστ της προηγούμενης διοργάνωσης έχει ξεκινήσει χωρίς απώλειες ουσιαστικά την πορεία της στη League Phase του Champions League, μετρώντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Ωστόσο, ακολουθούν δύο ιδιαίτερα απαιτητικές αναμετρήσεις, αρχικά με την Ντόρτμουντ και στη συνέχεια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 Δεκεμβρίου, αμφότερες στο γήπεδό της.

Ο βασικός της τερματοφύλακας δεν θα είναι διαθέσιμος τουλάχιστον για το παιχνίδι με τους πρωτοπόρους της Bundesliga. Την Τρίτη (24/11) αναμένεται να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η σοβαρότητα του τραυματισμού και ο χρόνος απουσίας του.

Το περασμένο Σάββατο (21/11), οι φίλοι της Άρσεναλ ανησύχησαν έντονα όταν είδαν τον 31χρονο Ισπανό να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια, έπειτα από μία φαινομενικά ανώδυνη σύγκρουση με ποδοσφαιριστή της Νιούκαστλ.

Όπως αποκάλυψε ο Μικέλ Αρτέτα στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (23/11), οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις ήταν σχετικά καθησυχαστικές, καθώς απέκλεισαν το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης. «Περιμέναμε κάτι πολύ χειρότερο, επειδή εκείνη τη στιγμή σχεδόν δεν μπορούσε να αντέξει τον πόνο που ένιωθε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Λονδρέζων.

Μία επέμβαση θα αποτελούσε εφιαλτικό σενάριο τόσο για τον ίδιο τον Ράγια όσο και για την Άρσεναλ, καθώς πρόκειται για έναν από τους πλέον αναντικατάστατους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Το πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Ισπανού γκολκίπερ αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις δύο πρώην διεθνών Άγγλων ποδοσφαιριστών. Ο Άλαν Σίρερ, μιλώντας το Σάββατο (21/11) στην εκπομπή Match of the Day του BBC, υπογράμμισε πως ο Ράγια είναι ο παίκτης που η Άρσεναλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει.

«Έχουν αναπληρωματικούς πολύ υψηλού επιπέδου σχεδόν σε όλες τις θέσεις, αλλά αυτός είναι ο μοναδικός παίκτης για τον οποίο ο Μικέλ Αρτέτα θα σκεφτεί: “Δεν θέλουμε να παίξουμε χωρίς αυτόν για μεγάλο χρονικό διάστημα”», ανέφερε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρώην μέσος της εθνικής Αγγλίας, Τζέιμι Ρέντναπ, μιλώντας στο Sky Sports. «Είναι ο μοναδικός παίκτης αυτής της ομάδας που είναι αναντικατάστατος», τόνισε, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις για τον Κέπα Αριθαμπαλάγα, τον οποίο θεωρεί κατώτερο επίπεδο από τον βασικό τερματοφύλακα των «κανονιέρηδων».

Ο 32χρονος Ισπανός δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εμπνεύσει εμπιστοσύνη ως δεύτερη επιλογή. Πρόκειται, μάλιστα, για έναν τερματοφύλακα που το 2018 είχε μετακινηθεί από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στην Τσέλσι έναντι 80 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας τότε το ακριβότερο μεταγραφικό κόστος στην ιστορία της θέσης.

Στις πέντε τελευταίες επίσημες αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί σε ολόκληρη τη διάρκειά τους με την Άρσεναλ, έχει δεχθεί τουλάχιστον ένα γκολ. Σε αυτό το διάστημα συμπεριλαμβάνεται και το καθοριστικό λάθος του στον τελικό του League Cup απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, τον περασμένο Μάρτιο στο Γουέμπλεϊ, όπου οι Λονδρέζοι ηττήθηκαν με 2-0.

Ακόμη και στο φιλικό του Αυγούστου με την Ντόρτμουντ, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη των Γερμανών με 3-2, ο Κέπα δέχθηκε δύο γκολ μέσα στην πρώτη ώρα, προτού αντικατασταθεί στο ημίχρονο από τον Γάλλο Ιλάν Μεσλιέ, στο πλαίσιο του rotation.

Τρεισήμισι μήνες μετά το καλοκαιρινό φιλικό, η Ντόρτμουντ επιστρέφει στο «Emirates», αυτή τη φορά ως αήττητη πρωτοπόρος της Bundesliga. Η ομάδα του Νίκο Κόβατς παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό αγωνιστικό πρόσωπο, χωρίς να βασίζεται απαραίτητα στο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο.

Η αμυντική λειτουργία της Άρσεναλ θα χρειαστεί να έχει στραμμένη την προσοχή της κυρίως στον Φέλιξ Ενμέτσα, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής συνεργάζεται με τον Τζομπ Μπέλιγχαμ, αδελφό του Τζουντ, ενώ επικίνδυνος μπορεί να αποδειχθεί και ο Πορτογάλος επιθετικός Φάμπιο Σίλβα, εφόσον πάρει θέση στην ενδεκάδα.

Αντίθετα, ο βασικός φορ της γερμανικής ομάδας, Σερού Γκιρασί, μόλις επέστρεψε στην αποστολή. Ο διεθνής επιθετικός από τη Γουινέα, ο οποίος έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές στο φετινό Champions League, απουσίασε από τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της ομάδας του εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού στον μηρό.

Τέλος, ο Κόβατς ενδέχεται να έχει στη διάθεσή του και μία επιπλέον επιθετική λύση, τον 19χρονο Άγγλο εξτρέμ Ίθαν Νουανέρι, ο οποίος αγωνίζεται στην Ντόρτμουντ ως δανεικός από την ίδια την Άρσεναλ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ