Ήταν 22 Φεβρουαρίου 2024 όταν ο Ντε Λούκας αγωνιζόταν με την ΑΕΛ και δέχθηκε απευθείας κόκκινη στο ντέρμπι της Λεμεσού με τον Απόλλωνα.

Ο τότε αμυντικός των γαλαζοκιτρίνων γρονθοκόπησε βίαια τον αντίπαλο του (Πέρετς) με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με 10 (!) αγωνιστικές αποκλεισμό! Στο τέλος της σεζόν 2023-24 αποχώρησε από την ομάδα της Λεμεσού όμως στα μισά της επόμενης περιόδου επέστρεψε στο νησί για λογαριασμό της Νέας Σαλαμίνας.

Το καλοκαίρι του 2025 μετακόμισε στην Krasava ENY όμως τώρα ο… παλιός κακός του εαυτός έκανε ξανά την εμφάνιση του. Ο Ντε Λούκας αποβλήθηκε ξανά για αντιαθλητική συμπεριφορά στο ημίχρονο με την Ανόρθωση, καθώς φέρεται να γρονθοκόπησε παράγοντα των κυανόλευκων. Η βαριά καμπάνα τον… περιμένει ξανά…