Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και την εμφάνιση της ομάδας του παρουσιάστηκε ο Ιτζχάκι, μετά το παιχνίδι με την Krasava ENY. Ο προπονητής της Ανόρθωσης αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της νίκης όπως επίσης και στη συμμετοχή του Σαμπράουι.

Αναλυτικά: «Κάναμε τα εύκολα δύσκολα. Αρχίσαμε καλά, βρήκαμε τους χώρους που θέλαμε. Δικαιούμασταν να ήμασταν μπροστά σκορ. Δεχθήκαμε γκολ από δικό μας λάθος και πιεστήκαμε πολύ. Δεν είναι εύκολο. Στο δεύτερο μέρος είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες όμως πήρε τους τρεις βαθμούς κόντρα σε μια καλή ομάδα. Θα αναλύσουμε τι πήγε λάθος. Είμαι ευχαριστημένος και θα δούμε τη συνέχεια.

Δεν είναι ρίσκο (σ.σ. ότι έπαιξε ο 15χρονος Σαμπράουι). Τον είδα από την πρώτη στιγμή. Δεν με ενδιαφέρει η ηλικία. Βάζω πάντα τους καλύτερους κι αυτούς που πιστεύω εγώ. Μαθαίνει γρήγορα, είμαι ευχαριστημένος με την πρόοδο του. Παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιώνεται».