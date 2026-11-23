Ως ένα σημαντικό βήμα για την επόμενη μέρα του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ, χαρακτήρισε το σωματείο την έγκριση από τα μέλη της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή.

«Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι κατά τη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα μέλη του ενέκριναν ομόφωνα τις συμφωνίες που αφορούν την ανάληψη της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος από νέα εταιρεία, υπό το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο κ. Σάββας Λιασής.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον του ποδοσφαιρικού μας τμήματος και του Σωματείου μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τα μέλη για την παρουσία και τη συμμετοχή τους σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική Γενική Συνέλευση».