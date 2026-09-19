Η Μπρέντφορντ έριξε τριάρα στην Τσέλσι
ΓΗΠΕΔΟ
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Συνεχίζει την πολύ καλή αρχή στη φετινή Premier League
Οι «μέλισσες» της Μπρέντφορντ, αποδείκνύονται... άγριες στην εφετινή Premier League, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία τους. Η ομάδα του Κιθ Άντριους έριξε στο... καναβάτσο την Τσέλσι επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στο αγγλικό πρωτάθλημα και «σκαρφάλωσε» στην 3η θέση (!) με έναν αγώνα περισσότερο.
Μετά από ένα όχι και τόσο... ποιοτικό πρώτο ημίχρονο, η Μπρέντφορντ «τσίμπησε» τρεις φορές τους «μπλε» με τα γκολ των Άντονι (61'), Τιάγκο (83') και Καρβάλιο (90'+5') προκαλώντας ξανά... αίσθηση στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0
(61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+5' Καρβάλιο)
Τότεναμ-Άστον Βίλα 19/09
Μπράιτον-Άρσεναλ 19/09
Έβερτον-Ίπσουιτς 19/09
Νιούκαστλ-Χαλ 19/09
Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι 19/09
Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 20/09
Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 20/09
Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 20/09
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 20/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Άρσεναλ 12
Μάντσεστερ Σίτι 12
Μπρέντφορντ 9 -5αγ.
Λιντς 8
Χαλ 8
Μπράιτον 7
Τσέλσι 7 -5αγ.
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6
Ίπσουιτς 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Νιούκαστλ 5
Μάντσεστερ Γ. 4
Σάντερλαντ 4
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Τότεναμ 2
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κόβεντρι 0