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Η Μπρέντφορντ έριξε τριάρα στην Τσέλσι

ΓΗΠΕΔΟ

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Συνεχίζει την πολύ καλή αρχή στη φετινή Premier League

Οι «μέλισσες» της Μπρέντφορντ, αποδείκνύονται... άγριες στην εφετινή Premier League, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία τους. Η ομάδα του Κιθ Άντριους έριξε στο... καναβάτσο την Τσέλσι επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στο αγγλικό πρωτάθλημα και «σκαρφάλωσε» στην 3η θέση (!) με έναν αγώνα περισσότερο.

Μετά από ένα όχι και τόσο... ποιοτικό πρώτο ημίχρονο, η Μπρέντφορντ «τσίμπησε» τρεις φορές τους «μπλε» με τα γκολ των Άντονι (61'), Τιάγκο (83') και Καρβάλιο (90'+5') προκαλώντας ξανά... αίσθηση στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

 

Μπρέντφορντ-Τσέλσι            3-0

 

(61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+5' Καρβάλιο)

 

 

Τότεναμ-Άστον Βίλα           19/09

 

Μπράιτον-Άρσεναλ             19/09

 

Έβερτον-Ίπσουιτς             19/09

 

Νιούκαστλ-Χαλ                19/09

 

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι     19/09

 

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ          20/09

 

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας          20/09

 

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ   20/09

 

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ.         20/09

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

 

Άρσεναλ           12

 

Μάντσεστερ Σίτι   12

 

Μπρέντφορντ        9 -5αγ.

 

Λιντς              8

 

Χαλ                8

 

Μπράιτον           7

 

Τσέλσι             7 -5αγ.

 

Λίβερπουλ          6

 

Έβερτον            6

 

Ίπσουιτς           6

 

Νότιγχαμ Φόρεστ    5

 

Νιούκαστλ          5

 

Μάντσεστερ Γ.      4

 

Σάντερλαντ         4

 

Μπόρνμουθ          3

 

Κρίσταλ Πάλας      3

 

Τότεναμ            2

 

Φούλαμ             1

 

Άστον Βίλα         1

 

Κόβεντρι           0

 

Κατηγορίες

Premier League

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