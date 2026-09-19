Η Μπρέντφορντ έριξε τριάρα στην Τσέλσι

Οι «μέλισσες» της Μπρέντφορντ, αποδείκνύονται... άγριες στην εφετινή Premier League, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία τους. Η ομάδα του Κιθ Άντριους έριξε στο... καναβάτσο την Τσέλσι επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στο αγγλικό πρωτάθλημα και «σκαρφάλωσε» στην 3η θέση (!) με έναν αγώνα περισσότερο.

Μετά από ένα όχι και τόσο... ποιοτικό πρώτο ημίχρονο, η Μπρέντφορντ «τσίμπησε» τρεις φορές τους «μπλε» με τα γκολ των Άντονι (61'), Τιάγκο (83') και Καρβάλιο (90'+5') προκαλώντας ξανά... αίσθηση στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0

(61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+5' Καρβάλιο)

Τότεναμ-Άστον Βίλα 19/09

Μπράιτον-Άρσεναλ 19/09

Έβερτον-Ίπσουιτς 19/09

Νιούκαστλ-Χαλ 19/09

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι 19/09

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 20/09

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 20/09

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 20/09

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 20/09

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Άρσεναλ 12

Μάντσεστερ Σίτι 12

Μπρέντφορντ 9 -5αγ.

Λιντς 8

Χαλ 8

Μπράιτον 7

Τσέλσι 7 -5αγ.

Λίβερπουλ 6

Έβερτον 6

Ίπσουιτς 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Νιούκαστλ 5

Μάντσεστερ Γ. 4

Σάντερλαντ 4

Μπόρνμουθ 3

Κρίσταλ Πάλας 3

Τότεναμ 2

Φούλαμ 1

Άστον Βίλα 1

Κόβεντρι 0