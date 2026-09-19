ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπάγερν «διέσυρε» 7-0 την Ουνιόν στη βραδιά των... 100+1 γκολ του Κέιν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Mεγάλη βραδιά για την Μπάγερν και τον Κέιν

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε... φύλλο και φτερό την Ουνιόν Βερολίνου, καθώς τη συνέτριψε με 7-0 στην "Allianz Arena" στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Bundesliga και σ' ένα βράδυ που είχε τη «σφραγίδα» του Χάρι Κέιν, ο οποίος ξεπέρασε τα 100 γκολ (!) με τους Βαυαρούς σε 98 επίσημα παιχνίδια πρωταθλήματος από το 2023 μέχρι σήμερα!

ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε ο Ντίτερ Μίλερ από τη δεκαετία του 1970, την στιγμή που ευστόχησε στο 39ο λεπτό στο πέναλτι που κέρδισε ο Ολίσε κι έκανε το 2-0 κόντρα στην Ουνιόν. Και λίγο αργότερα, στο 54', σημειώνοντας άλλο ένα τέρμα, έφτασε πλέον τα 101 γκολ, μεγαλώνοντας κι άλλο τον «μύθο» του.

Ο Κέιν εντάχθηκε στην Μπάγερν το καλοκαίρι του 2023 και από την πρώτη του σεζόν πρωταγωνίστησε στον πίνακα των σκόρερ. Το 2023/24 πέτυχε 36 γκολ, την επόμενη περίοδο σημείωσε 26 και το 2025/26 επέστρεψε στα 36 τέρματα, κατακτώντας δύο φορές το Χρυσό Παπούτσι, το 2024 και το 2026. Σε όλες τις διοργανώσεις, μετρά πλέον 154 γκολ σε 151 παιχνίδια με τη γερμανική ομάδα, μέσα σε λίγο περισσότερο από τρεις σεζόν.

Πριν από τον Άγγλο, το συγκεκριμένο ρεκόρ στη Bundesliga ανήκε στον Ντίτερ Μίλερ. Ο παλαίμαχος επιθετικός της Κολωνίας είχε χρειαστεί 129 αγώνες για να φτάσει τα 100 γκολ στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Σε ό,τι αφορά τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα -Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία- μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει φτάσει τα 100 γκολ σε λιγότερα ματς. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε χρειαστεί 92 αγώνες με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Πριν απ' τον Κέιν, στον αγώνα με την Ουνιόν, είχε ανοίξει το σκορ για την Μπάγερν ο Μουσιάλα στο 18', ενώ χατ-τρικ σημείωσε ο Ολίσε (43', 73', 76') κι άλλο ένα προσέθεσε ο Σαϊμπαρί στο 70'.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου 7-0

(18' Μουσιάλα, 39' πέν., 54' Κέιν, 43', 73', 76' Ολίσε, 70' Σαϊμπαρί)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ 19/09

Γκλάντμπαχ-Μάιντς 19/09

Αμβούργο-Κολωνία 19/09

Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ 19/09

Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ 19/09

Λεβερκούζεν-Λειψία 20/09

Σάλκε-Έλφερσμπεργκ 20/09

Πάντερμπορν-Χοφενχάιμ 20/09

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 10 -4αγ.

Φράιμπουργκ 9

Ντόρτμουντ 9

Άουγκσμπουργκ 7

Λειψία 6

Έλφερσμπεργκ 6

Λεβερκούζεν 4

Μάιντς 4

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4

Βέρντερ Βρέμης 4

Σάλκε 4

Κολωνία 4

Χοφενχάιμ 3

Στουτγκάρδη 3

Πάντερμπορν 1

Ουνιόν Βερολίνου 1 -4αγ.

Γκλάντμπαχ 0

Αμβούργο 0

 

Κατηγορίες

Αλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Βράζουν» στον ΑΠΟΕΛ: «Αφιερωμένο σε αυτούς που αδυνατούν να καταλάβουν τα βασικά»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαμένοι, κερδισμένοι και φινάλε αγωνιστικής με τρεις αναμετρήσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μέχρι το 2030 στην Μπαρτσελόνα ο Ραφίνια

La Liga

|

Category image

Έπεσε μαχόμενος ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup

EUROLEAGUE

|

Category image

Λοσάδα: «Ποτέ δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος όταν δεν κερδίζουμε στην έδρα μας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ηρωικός Ηρακλής, κράτησε άσφαιρο τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης»!

Super League

|

Category image

Ο Νίκος Παπαδόπουλος αποκάλυψε γιατί αποβλήθηκε από τον Φελλά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Καρέτσας μπήκε και βοήθησε την Ντόρτμουντ να πάρει το διπλό στην Στουγκάρδη

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Επιστροφή με ψυχή πρωταθλήτριας για την Ίντερ, έκοψε τη χαρά της Ρόμα!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τέσσερα γκολ στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λόπεθ: «Υποφέραμε στο παιχνίδι όμως τα καταφέραμε»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Ελ Μαέστρο: «Κακοί στο δεύτερο ημίχρονο, η θέληση δεν είναι αρκετή»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ευρεία νίκη της Νέας Σαλαμίνας επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απόλλων - ΑΠΟΕΛ: Χορταστική μοιρασιά, αλλά... «Χ»αμένη ευκαιρία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έβαψε ερυθρόλευκο το ντέρμπι της Αμμοχώστου η Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη