Η Μπάγερν «διέσυρε» 7-0 την Ουνιόν στη βραδιά των... 100+1 γκολ του Κέιν

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε... φύλλο και φτερό την Ουνιόν Βερολίνου, καθώς τη συνέτριψε με 7-0 στην "Allianz Arena" στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Bundesliga και σ' ένα βράδυ που είχε τη «σφραγίδα» του Χάρι Κέιν, ο οποίος ξεπέρασε τα 100 γκολ (!) με τους Βαυαρούς σε 98 επίσημα παιχνίδια πρωταθλήματος από το 2023 μέχρι σήμερα!

ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε ο Ντίτερ Μίλερ από τη δεκαετία του 1970, την στιγμή που ευστόχησε στο 39ο λεπτό στο πέναλτι που κέρδισε ο Ολίσε κι έκανε το 2-0 κόντρα στην Ουνιόν. Και λίγο αργότερα, στο 54', σημειώνοντας άλλο ένα τέρμα, έφτασε πλέον τα 101 γκολ, μεγαλώνοντας κι άλλο τον «μύθο» του.

Ο Κέιν εντάχθηκε στην Μπάγερν το καλοκαίρι του 2023 και από την πρώτη του σεζόν πρωταγωνίστησε στον πίνακα των σκόρερ. Το 2023/24 πέτυχε 36 γκολ, την επόμενη περίοδο σημείωσε 26 και το 2025/26 επέστρεψε στα 36 τέρματα, κατακτώντας δύο φορές το Χρυσό Παπούτσι, το 2024 και το 2026. Σε όλες τις διοργανώσεις, μετρά πλέον 154 γκολ σε 151 παιχνίδια με τη γερμανική ομάδα, μέσα σε λίγο περισσότερο από τρεις σεζόν.

Πριν από τον Άγγλο, το συγκεκριμένο ρεκόρ στη Bundesliga ανήκε στον Ντίτερ Μίλερ. Ο παλαίμαχος επιθετικός της Κολωνίας είχε χρειαστεί 129 αγώνες για να φτάσει τα 100 γκολ στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Σε ό,τι αφορά τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα -Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία- μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει φτάσει τα 100 γκολ σε λιγότερα ματς. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε χρειαστεί 92 αγώνες με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Πριν απ' τον Κέιν, στον αγώνα με την Ουνιόν, είχε ανοίξει το σκορ για την Μπάγερν ο Μουσιάλα στο 18', ενώ χατ-τρικ σημείωσε ο Ολίσε (43', 73', 76') κι άλλο ένα προσέθεσε ο Σαϊμπαρί στο 70'.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου 7-0

(18' Μουσιάλα, 39' πέν., 54' Κέιν, 43', 73', 76' Ολίσε, 70' Σαϊμπαρί)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ 19/09

Γκλάντμπαχ-Μάιντς 19/09

Αμβούργο-Κολωνία 19/09

Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ 19/09

Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ 19/09

Λεβερκούζεν-Λειψία 20/09

Σάλκε-Έλφερσμπεργκ 20/09

Πάντερμπορν-Χοφενχάιμ 20/09

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 10 -4αγ.

Φράιμπουργκ 9

Ντόρτμουντ 9

Άουγκσμπουργκ 7

Λειψία 6

Έλφερσμπεργκ 6

Λεβερκούζεν 4

Μάιντς 4

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4

Βέρντερ Βρέμης 4

Σάλκε 4

Κολωνία 4

Χοφενχάιμ 3

Στουτγκάρδη 3

Πάντερμπορν 1

Ουνιόν Βερολίνου 1 -4αγ.

Γκλάντμπαχ 0

Αμβούργο 0