Αυτά είναι τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού Κύπρου

Ένα νέο πλαίσιο επιστημονικής τεκμηρίωσης, συνεργασίας και στρατηγικού σχεδιασμού για τον κυπριακό αθλητισμό δημιουργείται με τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού Κύπρου, την οποία ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιοστις 16 Σεπτεμβρίου 2026, κατόπιν πρότασης της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Το Συμβούλιο θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό σώμα υψηλού επιπέδου με τριετή διάρκεια, συγκεντρώνοντας επιστημονική και επαγγελματική τεχνογνωσία από διαφορετικούς τομείς του αθλητισμού και θέτοντάς την στη διάθεση της Πολιτείας. Οι εισηγήσεις του θα υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με κοινοποίηση στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο επίκεντρο βρίσκονται δύο συγκεκριμένα παραδοτέα: η εκπόνηση ολοκληρωμένης πρότασης για τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού και, στη συνέχεια, πρότασης για τη δημιουργία Ινστιτούτου Αθλητισμού Κύπρου.

Πρόεδρος του Συμβουλίου διορίστηκε η Δρ Κάλλη Χατζηιωσήφ. Το Συμβούλιο οργανώνεται σε δέκα τομείς ευθύνης, καθένας υπό την καθοδήγηση Υπεύθυνου Τομέα ο οποίος θα συγκροτήσει τη δική του ομάδα εργασίας. Οι τομείς ευθύνης και οι υπεύθυνοι ανά τομέα εμφανίζονται πιο κάτω:

Έρευνα, Καινοτομία και Τεκμηριωμένη Πολιτική στον Αθλητισμό – Πανεπιστημιακός Αθλητισμός μέσα από Ακαδημαϊκές Συνεργασίες: Δρ Έλενα Κόκκινου Παπακώστα

Ισότητα, Συμπερίληψη και Κοινωνική Συνοχή: Δρ Χριστίνα Ιωάννου

Ψυχική Υγεία και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη: Χαράλαμπος Τσορπατσούδης

Υγεία και Ιατρική Υποστήριξη του Αθλητισμού: Δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου

Αθλητισμός Υψηλών Επιδόσεων: Παύλος Κοντίδης

Εκπροσώπηση Αθλητών και Διπλή Σταδιοδρομία: Γιώργος Αχιλλέως

Αθλητικές Υποδομές και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Πανίκος Ευριπίδης

Προπονητική Επιστήμη και Ανάπτυξη Προπονητών: Δρ Φώτης Στεφανή

Σύζευξη Σχολικού και Εξωσχολικού Αθλητισμού και Διασύνδεση με τον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό: Φανή-Άννα Ποϊριάζη-Μαυρίδου

Προσέλκυση Επενδύσεων και Αθλητικός Τουρισμός: Ανδρέας Μουζουρίδης

Η διοικητική και οικονομική υποστήριξη του Συμβουλίου θα παρέχεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού· η Πρόεδρος και οι Υπεύθυνοι Τομέων θα υπηρετούν αμισθί.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η πρόταση για το Υφυπουργείο Αθλητισμού αναμένεται τον ένατο μήνα λειτουργίας του Συμβουλίου, η ενδιάμεση αξιολόγηση τον δωδέκατο μήνα, και η ανακοίνωση της πρότασης για το Ινστιτούτο Αθλητισμού Κύπρου τον δέκατο όγδοο μήνα.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Κυβερνητικού Προγράμματος και αντανακλά τη δέσμευση της Κυβέρνησης για τεκμηριωμένη, συμμετοχική και διαφανή χάραξη πολιτικής σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, αξιοποιώντας την υπάρχουσα επιστημονική τεχνογνωσία προς όφελος του κυπριακού αθλητισμού και της κοινωνίας ευρύτερα.

Η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού δημιουργεί ένα οργανωμένο πλαίσιο για την αξιοποίηση της επιστημονικής και επαγγελματικής τεχνογνωσίας που υπάρχει στη χώρα, τη στενότερη συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, αθλητικών φορέων και ακαδημαϊκής κοινότητας και την τεκμηριωμένη προετοιμασία σημαντικών θεσμικών πρωτοβουλιών για τον κυπριακό αθλητισμό. Στόχος είναι η οργάνωση και ανάπτυξη του κυπριακού αθλητισμού να στηρίζονται σε δεδομένα, εξειδικευμένη γνώση, ουσιαστική διαβούλευση και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό — από τον σχολικό και πανεπιστημιακό αθλητισμό και τη στήριξη των αθλητών υψηλών επιδόσεων έως την προπονητική επιστήμη, τις υποδομές, τη συμπερίληψη και τον αθλητικό τουρισμό.