Πήρε το ντέρμπι με την Dubai BC και έκλεισε νέο ραντεβού τίτλου με τον Ολυμπιακό η Ρεάλ!

Πήρε το ντέρμπι επί της Dubai BC και έκλεισε νέο ραντεβού τίτλου με τον Ολυμπιακό η Ρεάλ Μαδρίτης!

Το βράδυ της Παρασκευής (18/09) οι «μερένχες» λύγισαν το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ με το εντυπωσιακό 98-95 στην παράταση, μετά από μια πολύ μεγάλη μάχη για 45 λεπτά στο παρκέ της «Etihad Arena» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τους Ισπανούς να πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της Ευρωλίγκας!

Έτσι λοιπόν, Ολυμπιακός και Ρεάλ θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους το βράδυ του Σαββάτου (19/09, 20:00) για την πρώτη κούπα της σεζόν, τέσσερις μήνες μετά το συναπάντημά τους στο Telekom Center Athens στον τελικό της Ευρωλίγκας και στην κατάκτηση του τίτλου από τους Πειραιώτες.

Κορυφαίος για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν ο Έντι Ταβάρες με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τους Λουβαβού-Καμπαρό (20π., 6ασ.) και Πραντίγια (13π., 7ρ.) να προσθέτουν πολύτιμες βοήθειες. Για την Dubai, πήγε στράφι η εμφάνιση του Οκόμπο με 24 πόντους και 3 ασίστ, με τον Γουόκαπ να ολοκληρώνει το ματς με 4 πόντους και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-42, 63-64, 88-88, 95-98 παρ.

sport-fm.gr