Ρίσκο να το... αλλάξει ο Ελ Μαέστρο

Η Ανόρθωση συνόδευσε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα με καλή εμφάνιση. Το 2-1 επί του ΑΠΟΕΛ έδωσε... φτερά και η «Κυρία» πάει αύριο στο «Αμμόχωστος» για να παίξει με τη Νέα Σαλαμίνα για το πρώτο της διπλό, που θα φέρει βαθμολογική ώθηση και θα τονώσει την αυτοπεποίθηση. Η συνταγή πάντως από τον Νέστορ Ελ Μαέστρο δεν θα αλλάξει.

Είναι ρίσκο άλλωστε, από τη στιγμή που για μεγάλο διάστημα η ενδεκάδα που ξεκίνησε ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του ματς. Μπορεί ο χρυσός σκόρερ, Ράφα Λόπες, να πέρασε ως αλλαγή, όμως σε γενικές γραμμές βγήκε το πλάνο του Σέρβου τεχνικού που με τη διαχείριση του ματς κέρδισε... πόντους.

Ο Κάρλστρομ λοιπόν είναι δεδομένο πως θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Κι από εκεί και πέρα, θα παίξουν οι: Φουρτάδο, Αρτυματάς, Τόσιτς, Σεργίου, Κίκο, Μίντεντορπ, Αμποάγκι, Κις, Χρυσοστόμου και Ντα Κρουζ.