Θα είναι το ιδανικότερο «φάρμακο» - Τα δεδομένα με Λαΐφη

Το αποψινό (19:00) ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο στάδιο «Αλφαμέγα» ολοκληρώνει μία σειρά πολύ δύσκολων αναμετρήσεων του ΑΠΟΕΛ στην έναρξη του πρωταθλήματος. Οι γαλαζοκίτρινοι ψάχνουν τη δεύτερή τους νίκη μετά την εξάρα επί της ΑΕΛ και τις δύο ήττες εκτός έδρας με ΑΕΚ και Ανόρθωση. Για να συμβεί όμως αυτό, η απόδοση των παικτών του Νίκου Παπαδόπουλου πρέπει να είναι πολύ διαφορετική συγκριτικά με την τελευταία αναμέτρηση με την Ανόρθωση.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά δεδομένα, οι πιθανότητες να βρίσκεται στην εντεκάδα ο Λαΐφης είναι υπέρ του, καθώς όπως αναμενόταν είναι στην αποστολή για τη Λεμεσό.

Δεδομένα εκτός θα είναι οι Καρίγιο και Μαρκίνιος. Ο Ελλαδίτης προπονητής γνωρίζει πως ένα καλό αποτέλεσμα στη Λεμεσό θα αποτελέσει το ιδανικότερο «φάρμακο» και θα ανεβάσει την ψυχολογία των παικτών ενόψει της διακοπής η οποία είναι αναγκαία για τον ίδιο. Σε αυτό το διάστημα θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει περισσότερα πράγματα στο τακτικό κομμάτι, ειδικά με τους παίκτες που ήρθαν προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου στην ομάδα. Γενικά ο ΑΠΟΕΛ χρειάζεται χρόνο να δέσει ως σύνολο και να αποκτήσει ομοιογένεια.

Η διακοπή λοιπόν έρχεται σε ένα αρκετά καλό σημείο και έχει την απαιτούμενη διάρκεια για να μπορέσει ο προπονητής να μεταφέρει στους παίκτες αυτά που έχει στο μυαλό του.