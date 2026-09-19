Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για Απόλλων – ΑΠΟΕΛ και Νέα Σαλαμίνα – Ανόρθωση

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Δύο αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον το Σάββατο, με κοινή ώρα έναρξης τις 19:00. Ο Απόλλων υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ στο «Αλφαμέγα», ενώ η Νέα Σαλαμίνα φιλοξενεί την Ανόρθωση στο «Αμμόχωστος – Επιστροφή».

Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Απόλλων – ΑΠΟΕΛ, με τους γηπεδούχους να έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη στα 2.07. Η ισοπαλία προσφέρεται στα 3.30, ενώ η επικράτηση του ΑΠΟΕΛ στα 3.50. Στις ειδικές αγορές, το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι προσφέρεται στα 3.15, ενώ το «Όχι» στο 1.33.

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Αμφίρροπες είναι οι αποδόσεις και για το Νέα Σαλαμίνα – Ανόρθωση. Η νίκη της Νέας Σαλαμίνας προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.30, η ισοπαλία στα 3.30, ενώ το διπλό της Ανόρθωσης στα 3.00.

Επιλογές υπάρχουν και στην αγορά των συνολικών γκολ. Το Over 1.5 προσφέρεται στο 1.34 και το Under 1.5 στα 3.10, ενώ το Over 2.5 δίνεται στα 2.00 και το Under 2.5 στο 1.75.

Πέραν των πιο πάνω, στη Stoiximan διατίθεται πληθώρα επιλογών για γκολ, ημίχρονο, ειδικά στοιχήματα, χάντικαπ, ασιατικές αγορές και λεπτά, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας Bet Builder.

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