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Το πρώτο θα στείλει… μήνυμα

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Πάει με φόρα η Ανόρθωση στο «Αμμόχωστος»

H πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, με τον τρόπο που ήρθε απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, ήταν φυσιολογικό να πανηγυριστεί έξαλλα στην Ανόρθωση, όμως τα μυαλά δεν πρέπει να πάρουν… αέρα. Οφείλει και απόψε (19:00) στο «Αμμόχωστος» με αντίπαλο τη συμπολίτισσα Νέα Σαλαμίνα, να παρουσιαστεί το ίδιο διεκδικητική και να πανηγυρίσει το πρώτο της διπλό, έπειτα από δύο ήττες στη Λεμεσό από ΑΕΛ και Απόλλωνα.

Με τίποτα δεν θέλει να… τριτώσει το κακό, καθώς θα αποτελέσει πισωγύρισμα, στην προσπάθεια που γίνεται να μπει σφήνα στα άνω διαζώματα. Έχει μπόλικες δυνατότητες και τις ξεδίπλωσε το συγκρότημα του Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος με την επιτυχία της περασμένης αγωνιστικής, κέρδισε πόντους. Όχι τόσο για τη νίκη αλλά για το πώς παρουσιάστηκε η Ανόρθωση. Την ίδια διάθεση και πάθος ελπίζει να έχουν οι παίκτες του και απόψε και με την πρέπουσα αποτελεσματικότητα να επιτευχθεί ένα σημαντικό διπλό. Απόντας θα είναι και πάλι ο Μπέργκστρομ.

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