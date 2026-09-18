ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κορυφή απέκτησε άλλους... ένοικους σε γαλαζοκίτρινο και κιτρινοπράσινο φόντο

Δύο αποδράσεις περιλάμβανε το... ορεκτικό της 4ης αγωνιστικής.

Και μπορεί η μία, αυτή της ΑΕΚ επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου να ήταν κάπως προβλέψιμη, αυτή της ΑΕΛ σε βάρος της Πάφος FC, όμως δεν ήταν τόσο δεδομένη. Όχι γιατί δεν είναι καλή ομάδα αλλά γιατί η Πάφος FC ήταν σε φόρμα. Όμως το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς έδειξε ικανή για μεγάλα πράγματα.

ΑΕΚ και ΑΕΛ λοιπόν κρατούν... χέρι-χέρι την κορυφή και πάνε στη διακοπή από το ψηλότερο σκαλοπάτι. Πλέον το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ντέρμπι του Σαββάτου, ανάμεσα σε Απόλλων και ΑΠΟΕΛ ενώ το δικό του ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη της Αμμοχώστου.

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου

Ομόνοια 29Μ - ΑΕΚ 1-2

Πάφος FC - ΑΕΛ 0-2

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου

19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωση

19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου

19:00 Ομόνοια - E.Ν.Ύψωνα

19:00 Άρης - Καρμιώτισσα

20:00 Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (5η αγωνιστική)

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου

19:00 Καρμιώτισσα - Ομόνοια

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου

18:00 E.Ν. Ύψωνα - Απόλλων

19:00 ΑΠΟΕΛ - Νέα Σαλαμίνα

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου

18:00 Ανόρθωση - Πάφος FC

19:00 ΑΕΛ - Ομόνοια 29Μ

19:00 Ολυμπιακός - Άρης

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας - Ομόνοια Αρ.