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Πυξίδα το… πέρσι για την εκτόξευση

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Ξέρει τι πρέπει να κάνει ο Απόλλωνας απέναντι στον ΑΠΟΕΛ

Είχε πολύ δύσκολο και… κοπιαστικό ξεκίνημα ο Απόλλωνας αφού αντιμετώπισε τον Άρη (2-2), την Ανόρθωση (3-1) και την Ομόνοια (0-0). Η συγκομιδή των πέντε βαθμών, υπό τις περιστάσεις και έχοντας να ξεπεράσει και αντιξοότητες, κρίνεται ικανοποιητική. Η… εκτόξευση τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά θα έρθει σε περίπτωση που απόψε (19:00) καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο του ΑΠΟΕΛ στο στάδιο «Αλφαμέγα».

Ακόμη ένα τεστ λοιπόν με φόντο τον τίτλο για το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα, που έδειξε πάντως να διαθέτει το ρόστερ να ανταπεξέλθει. Μία νίκη σε ντέρμπι προσδίδει άλλη δυναμική και οι κυανόλευκοι θέλουν να κάνουν ό,τι και πέρσι με αντίπαλο τους γαλαζοκίτρινους στο «σπίτι» τους, όπου μέτρησαν τρεις νίκες. Τις δύο στο πρωτάθλημα και την άλλη στο κύπελλο. Αποτελούν… πυξίδα λοιπόν και με το σπρώξιμο του κόσμου τους ευελπιστούν στο δεύτερο τρίποντο που θα τους κρατήσει σε επαφή με την κορυφή. Η ώρα και η μέρα είναι βολικές και αναμένονται πάνω από 6.000 φίλοι των κυανολεύκων.

Και σε αυτό το κρίσιμο ραντεβού, οι απουσίες θα είναι αρκετές για τον Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος ελπίζει τουλάχιστον να μην προκύψουν άλλα απρόοπτα κατά τη διάρκεια του ματς. Συγκεκριμένα δεν υπολογίζονται οι Άγγελος Ανδρέου, Nτανίλο Σπόλιαριτς και Γκασπάρ, ενώ ίσως δεν ρισκαριστεί η συμμετοχή των Μπράουν και Λιούμπιτς, νοουμένου ότι ακολουθεί διακοπή και θα τους δοθεί και άλλος χρόνος να ενταχθούν στην ομάδα χωρίς πίεση.

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