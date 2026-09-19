Davis Cup: Έτοιμη η Κύπρος για τη μεγάλη μάχη με την Ουκρανία

Μεγάλη πρόκληση, μεγάλη ευκαιρία και όλα πλέον έτοιμα για τη μεγάλη μάχη! Η Εθνική Κύπρου μετρά αντίστροφα για την αναμέτρηση με την Ουκρανία στο World Group II του Davis Cup, με φόντο έναν ιστορικό στόχο: την πρόκριση στα πλέι-οφ ανόδου για την Α΄ Κατηγορία.

Η κλήρωση της αναμέτρησης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (18/09) στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στην Αίθουσα Allwyn «Ευ Αγωνίζεσθαι», και καθόρισε τη σειρά των αγώνων που θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Εθνικό Κέντρο Τένις.

Δημήτρης Λεοντής: Κάλεσμα στο κοινό να στηρίξει την ομάδα και να παρακολουθήσει υψηλού επιπέδου αντισφαίριση

Ο Πρόεδρος της ΟΑΚ Δημήτρης Λεοντής καλωσόρισε την ουκρανική αποστολή στην Κύπρο, καθώς και τη διαιτητική ομάδα, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας προς την ομάδα της Ουκρανίας.

Ο κ. Λεοντής ευχαρίστησε τους χορηγούς της Εθνικής και της διοργάνωσης για τη στήριξη τους, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ΡΙΚ, το οποίο θα μεταδώσει ζωντανά ολόκληρη την αναμέτρηση. Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα στους φίλους της αντισφαίρισης να βρεθούν στο Εθνικό Κέντρο Τένις: «Θα ήθελα να προσκαλέσω τους φίλους της αντισφαίρισης να έρθουν στο Εθνικό Κέντρο Τένις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, για να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου αντισφαίριση και να στηρίξουν τις δύο ομάδες».

Οι επίσημοι και οι εκπρόσωποι των δύο Ομοσπονδιών

Στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη και στην κλήρωση παρευρέθηκαν η Επιδιαιτητής κα Λούσι Ανταμόβσκα, οι Διαιτητές κ.κ. Ρομπέν Λαμπούρ και Λουκ Σμιθ , ο Αντιπρόεδρος της Ουκρανικής Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης κ. Εβγκένι Ζούκιν καθώς και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Αθλητισμού και Νεολαίας της Ουκρανίας κ. Κούλικ Ολεξάντρ. Σε όλους προσφέρθηκαν αναμνηστικά εκ μέρους της ΟΑΚ.

Παρόντες ήταν επίσης η Βοηθός Γενικός Γραμματέας της ΟΑΚ κα Ευαγγελία Παναγίδη, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αιμίλιος Παντελίδης και ο έτερος Ομοσπονδιακός προπονητής κ. Γιάννος Χατζηγεωργίου.

Η κλήρωση

Η κληρωτίδα έφερε τον Φώτο Φωτιάδη να ανοίγει τη μεγάλη αναμέτρηση το πρωί του Σαββάτου απέναντι στον Γκεόργκι Κραβτσένκο, Νο311 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ακολούθως, ο Μέλιος Ευσταθίου θα αντιμετωπίσει τον Ολεξέι Κρούτικχ. Νο443 στον κόσμο.

Το πρόγραμμα του διημέρου έχει ως εξής:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου – Εθνικό Κέντρο Τένις

11:00 – Game 1: Φώτος Φωτιάδης Vs Georgii Kravchenko

Ακολουθεί – Game 2: Μέλιος Ευσταθίου Vs Oleksii Krutykh

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου – Εθνικό Κέντρο Τένις

11:00 – Game 3: Μέλιος Ευσταθίου / Ελευθέριος Νέος Vs Vladyslav Orlov / Oleksandr Ovcharenko

Ακολουθεί – Game 4: Μέλιος Ευσταθίου Vs Georgii Kravchenk

Ακολουθεί – Game 5: Φώτος Φωτιάδης Vs Oleksii Krutykh

Δημήτρης Ηρόδοτου: «Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο»

Ο Κάπτεν της Εθνικής Κύπρου Δημήτρης Ηροδότου καλωσόρισε την ομάδα της Ουκρανίας και στάθηκε στη σημασία του γεγονότος ότι η Εθνική θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της.

«Καλωσορίζω την ομάδα της Ουκρανίας. Από την πλευρά μας είναι θετικό που θα παίξουμε μπροστά στο κοινό μας. Είναι η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, να διεκδικούμε πρόκριση στα πλέι-οφ ανόδου στην Α΄ κατηγορία. Η ομάδα αυτή στο μεγαλύτερο της μέρος δουλεύει μαζί τα τελευταία δέκα χρόνια, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και να παρουσιάσουμε ωραίους αγώνες», ανέφερε.

Όρεστ Τέρετσουκ: «Σοβαρή και δύσκολη αναμέτρηση»

Από την πλευρά του, ο Κάπτεν της Εθνικής Ουκρανίας όρεστ Τέρετσουκ υπογράμμισε τη σημασία της αναμέτρησης και την παρουσία του κυπριακού κοινού.

«Η Κύπρος θα αγωνιστεί στο γήπεδο της και μπροστά στο κοινό της. Έχουμε προετοιμαστεί για μια σοβαρή και δύσκολη αναμέτρηση. Είμαι βέβαιος ότι το κοινό θα παρακολουθήσει ψηλό επίπεδο αντισφαίρισης και θα ευχαριστηθεί τους αγώνες», ανέφερε.

Όλοι οι αγώνες ζωντανά από το ΡΙΚ

Οι φίλοι του τένις σε ολόκληρη την Κύπρο θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση, καθώς όλοι οι αγώνες Κύπρου–Ουκρανίας θα μεταδοθούν από το ΡΙΚ. Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς το Διοικητικό Συμβούλιο και το Αθλητικό Τμήμα του ΡΙΚ για την απόφαση να μεταδώσουν ζωντανά ολόκληρη την αναμέτρηση, συμβάλλοντας στην προβολή της Εθνικής Ομάδας και του κυπριακού τένις.

Δωρεάν είσοδος – Το Εθνικό Κέντρο Τένις περιμένει τον κόσμο!

Η ΟΑΚ καλεί τους φίλους της αντισφαίρισης, του αθλητισμού και της Εθνικής Κύπρου να γεμίσουν τις εξέδρες του Εθνικού Κέντρου Τένις και να σταθούν δίπλα στους αντισφαιριστές μας. Η παρουσία του κόσμου, το χειροκρότημα και η στήριξη της εξέδρας μπορούν να δώσουν στους διεθνείς μας την επιπλέον ώθηση που χρειάζονται στις μεγάλες μάχες του Σαββατοκύριακου.

Οι χορηγοί στο πλευρό της Εθνικής

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στον Team Sponsor AdTech και στους Tie Sponsors Allwyn, SFORS, Wilson, JOMA και Αγρός, καθώς και στον χορηγό επικοινωνίας 24sports / Sport FM, για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξή τους προς την Εθνική Ομάδα.