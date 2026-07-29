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Πυροδότησε νέα... βόμβα ο Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Πυροδότησε νέα... βόμβα ο Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο!

Ακόμη ένα ισχυρό όπλο στα χέρια του Ομπράντοβιτς.

Σε μια συντονισμένη και αποφασιστική προσπάθεια, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την κίνηση που είχε θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα για την ενίσχυση της περιφέρειάς του, αποκτώντας τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Οι πράσινοι κινήθηκαν μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες, εκμεταλλεύτηκαν τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στη Βιλερμπάν και κατάφεραν να φέρουν στην Αθήνα τον γκαρντ που είχε βρεθεί από την πρώτη στιγμή στην κορυφή της λίστας τους.

Η υπόθεση χρειάστηκε έντονες διαπραγματεύσεις, με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να ανεβάζει ρυθμούς από την Παρασκευή και να αναζητά τη λύση που θα ξεκλείδωνε τη συμφωνία. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε η Βιλερμπάν, τα οποία δημιούργησαν αβεβαιότητα για το μέλλον του ρόστερ της.

Αρχικά ο Τόνι Πάρκερ δεν ήταν θετικός στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Γάλλου γκαρντ, όμως η πρόταση του Παναθηναϊκού άλλαξε τα δεδομένα. Οι πράσινοι κατέθεσαν προσφορά ύψους 1 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Φρανσίσκο, ποσό που τελικά έκανε τη Βιλερμπάν να συναινέσει στη μεταγραφή.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η επιθυμία του ίδιου του παίκτη. Ο Φρανσίσκο, έχοντας δεχθεί το «πρέσινγκ» των συμπατριωτών του Ματίας Λεσόρ, Μουσταφά Φαλ και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, αλλά και βλέποντας το υψηλό επίπεδο του νέου ρόστερ του Παναθηναϊκού, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο ΟΑΚΑ.

Ο Φρανσίσκο, που αναδείχθηκε κορυφαίος πόιντ γκαρντ της περασμένης EuroLeague, αποδέχθηκε τελικά οικονομική προσαρμογή σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και να αποτελέσει το τελευταίο κομμάτι στο παζλ της ομάδας.

Την περασμένη σεζόν, ο γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στο Περιστέρι, αγωνίστηκε σε 42 αναμετρήσεις της EuroLeague με τη Ζάλγκιρις, έχοντας μέσο όρο 16.5 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ. 

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» αναμένεται αύριο (30/7) τα ξημερώματα επί αθηναϊκού εδάφους και αφού περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

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