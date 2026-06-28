Ή θα αστράφτουν από δικαιοσύνη ή ας βάλουμε τσακροκλειδωνιά

Όταν κλονίζεται ανεπανόρθωτα η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαστική εξουσία, τότε χάνεται και η παραμικρή ελπίδα για δικαιοσύνη σε ένα κράτος. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Όταν τραυματιστεί η αξιοπιστία της δικαιοσύνης, τότε δεν υπάρχει γυρισμός.

Τα γράφουμε αυτά με αφορμή τις κατηγορίες που εκτοξεύονται σε βάρος του αθλητικού δικαστή για ανομοιομορφία στις αποφάσεις και τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στα σωματεία και την ΚΟΠ, για ενδεχόμενη αποπομπή του ίδιου ή και του πειθαρχικού εισαγγελέα. Αν υπάρχει πρόβλημα, αυτό βρίσκεται εντός της ΚΟΠ και καλείται να το λύσει η ηγεσία της ομοσπονδίας. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Ο διαιτητής προχωράει σε συγκεκριμένες καταγγελίες στο φύλλο αγώνα και ο παρατηρητής γράφει τη δική του έκθεση για τα γεγονότα. Αμφότερα αξιολογούνται από τον πειθαρχικό εισαγγελέα, ο οποίος συντάσσει το σχετικό κατηγορητήριο.

Εύλογα, λοιπόν, δημιουργείται το ερώτημα, είναι δυνατόν ο αθλητικός δικαστής να έχει ενώπιόν του καταγγελίες που να επισύρουν, βάσει των πειθαρχικών κανονισμών, συγκεκριμένες ποινές και να επιβάλλει διαφορετικές τιμωρίες; Ή να αξιολογεί διαφορετικά δύο ακριβώς ίδιες περιπτώσεις;

Και τελικά αν δεν ισχύει αυτό, τι άλλο μπορεί να συμβαίνει αν διαπιστώνεται ανομοιομορφία στις αποφάσεις; Είναι, άραγε, δυνατόν να υπάρχει παρέμβαση και αλλοίωση των εκθέσεων κατά τη διαδρομή τους στον αθλητικό δικαστή; Διότι αυτό είναι το δεύτερο σενάριο που αιωρείται ανάμεσα στον κόσμο του ποδοσφαίρου και μολύνει το κυπριακό ποδόσφαιρο. Γι’ αυτό λέμε ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο οι ιθύνοντες της ΚΟΠ να κάνουν έρευνα και να διαπιστώσουν, αν και τι συμβαίνει.

Οι κατηγορίες από παράγοντες και φιλάθλους για τήρηση δύο μέτρων και σταθμών στις αποφάσεις, πρέπει να εξεταστούν εδώ και τώρα. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οφείλει η ΚΟΠ να βρει τι κρύβεται από πίσω. Διότι σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες και δεν κοπεί ο ομφάλιος λώρος με το παρασκήνιο, το πρόβλημα θα επανέλθει με άλλο προσωπείο.

Στο νέο πρωτάθλημα πρέπει να απαλλαγούμε από κάθε σκιά που υπάρχει γύρω από τον αθλητικό δικαστή και τον πειθαρχικό εισαγγελέα. Οι δύο θεσμοί πρέπει να αστράφτουν από δικαιοσύνη. Αν η ΚΟΠ εντοπίσει προβλήματα στην απονομή δικαιοσύνης, επιβάλλεται να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Αν δεν το πράξει, τότε ας κλείσουμε το μαγαζί. Να βάλουμε και τσακροκλειδωνιά και να πάμε όλοι στα σπίτια μας.