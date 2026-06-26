Συστάθηκε Επιτροπής Διαχείρισης της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας ΑΠΟΕΛ

Έχει συσταθεί Επιτροπή Διαχείρισης της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του ΑΠΟΕΛ, όπως ενημερώνουν οι γαλαζοκίτρινοι.

Η ανακοίνωση:

Ο ΑΠΟΕΛ ενημερώνει για τη σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης, η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δημιουργία της πρώτης γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του ΑΠΟΕΛ.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πλάνο, το οποίο επιχειρείται για πρώτη φορά στο οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ και αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ιστορική πορεία και εξέλιξη ενός ακόμα τομέα του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται στην εθελοντική εργασία ανθρώπων με όραμα, γνώση και αγάπη για τον ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι θα εργαστούν για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου πλάνου δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής γυναικείας ομάδας, με σωστές βάσεις, οργάνωση και προοπτική.

Η Επιτροπή Διαχείρισης θα καταρτίσει τη στρατηγική και τον σχεδιασμό που απαιτούνται, ώστε η γυναικεία ομάδα του ΑΠΟΕΛ να αναπτυχθεί με συνέπεια και να καταστεί αντάξια των προσδοκιών, των αξιών και της εμβέλειας που εκπροσωπεί η γαλαζοκίτρινη ασπίδα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Τάσο Τουμασή, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις που θα παρουσιάζουν το πολυδιάστατο πλάνο της προσπάθειας, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις ανάπτυξης, ενίσχυσης και προβολής του νέου τμήματος. Ο ΑΠΟΕΛ προχωρά ενωμένος σε ένα νέο κεφάλαιο.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τασος Τουμασής

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρολίνα Νεοκλέους

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκκη Ξενοφώντος

Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χάρης Βαλανίδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αναστασία Ζένιου

ΤΑΜΙΑΣ: Γαλάτεια Κύπρου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.: Γιάννης Φιλιππίδης

OPERATIONS: Κωνσταντίνος Μπεκρής

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ: Γιώργος Χρυσάνθου