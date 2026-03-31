Ξεχωριστή βραδιά για τον Χάμπο

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους ξεχώρισε στο φιλικό της εθνικής απέναντι στη Μολδαβία, σε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει αφου πέτυχε για πρώτη φορά στην καριέρα του δύο γκολ σε έναν αγώνα.

Ο 23χρονος μέσος σημείωσε το δεύτερο και το τρίτο γκολ της ομάδας, δείχνοντας καλή παρουσία στον επιθετικό τομέα. Πέρα από τα τέρματα, είχε γενικά θετική συμμετοχή στο παιχνίδι, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ομάδας.

Η εμφάνισή του αποτελεί ένα θετικό στοιχείο για τη συνέχεια, καθώς δείχνει ότι έχει ωριμάσει ποδοσφαιρικά, μπορεί να δώσει λύσεις και να βοηθήσει την εθνική στη συνέχεια.