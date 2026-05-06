Αλλαγές στις ώρες έναρξης αγώνων της Εθνικής στο Nations League

Μετά από αιτήματα των ομάδων και την έγκριση της UEFA, προέκυψαν αλλαγές σε εντός και εκτός έδρας ώρες έναρξης αγώνων της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών στο Nations League 2026 - 2027 που θα γίνει το ερχόμενο Φθινόπωρο.

Οι εντός έδρας αγώνες της Κύπρου με την Αρμενία και τη Λετονία θα αρχίσουν στις 19:00 αντί στις 21:45 ενώ ο αγώνας με το Μαυροβούνιο που θα γίνει Κυριακη, θα αρχίσει στις 16:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας με τις τελικές ώρες έναρξης των αγώνων:

1η αγωνιστική

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο – Κύπρος

2η αγωνιστική

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Μαυροβούνιο

19:00 Λετονία - Κύπρος

3η αγωνιστική

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος – Αρμενία

19:00 Λετονία – Μαυροβούνιο

4η αγωνιστική

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος - Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο – Αρμενία

5η αγωνιστική

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

6η αγωνιστική

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία- Αρμενία