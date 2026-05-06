Αλλαγές στις ώρες έναρξης αγώνων της Εθνικής στο Nations League

Μετά από αιτήματα των ομάδων

Μετά από αιτήματα των ομάδων και την έγκριση της UEFA, προέκυψαν αλλαγές σε εντός και εκτός έδρας ώρες έναρξης αγώνων της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών στο Nations League 2026 - 2027 που θα γίνει το ερχόμενο Φθινόπωρο.

Οι εντός έδρας αγώνες της Κύπρου με την Αρμενία και τη Λετονία θα αρχίσουν στις 19:00 αντί στις 21:45 ενώ ο αγώνας με το Μαυροβούνιο που θα γίνει Κυριακη, θα αρχίσει στις 16:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας με τις τελικές ώρες έναρξης των αγώνων:

1η αγωνιστική

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Λετονία 

21:45 Μαυροβούνιο – Κύπρος

2η αγωνιστική

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Μαυροβούνιο

19:00 Λετονία - Κύπρος

3η αγωνιστική

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος – Αρμενία

19:00 Λετονία – Μαυροβούνιο

4η αγωνιστική

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος - Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο – Αρμενία

5η αγωνιστική

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος 

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

αγωνιστική

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία- Αρμενία

 

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

