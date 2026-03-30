Πετάει για Σλοβενία τον Ιούνιο η Εθνική

Η Εθνική Σλοβενίας θα είναι η αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών σε φιλικό αγώνα που θα γίνει στις 4 Ιουνίου.

Ο αγώνας θα γίνει στο Στάδιο Stožice στη Λουμπλιάνα. Η ώρα έναρξης του αγώνα θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η Σλοβενία αγωνίζεται στη 2η Κατηγορία του Nations League και όπως και η δική μας Εθνική, έχει επίσημες υποχρέωσεις το ερχόμενο Φθινόπωρο. Αντίπαλοι της είναι η Σκωτία, η Ελβετία και η Βόρεια Μακεδονία.

Θα ακολουθήσει και δεύτερο φιλικό για την Εθνική μας στις 7 Ιουνίου, επίσης εκτός έδρας με αντίπαλο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Κύπρος και Σλοβενία είχαν τεθεί αντιμέτωπες για τελευταία φορά στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Στον αγώνα στο ΓΣΠ (30 Μαρτίου 2021) η Κύπρος είχε νικήσει με 1-0 ενώ οι Σλοβένοι είχαν νικήσει με 2-1 στη Λουμπλιάνα.

Ο αγώνας αυτός έγινε στις 14 Νοεμβρίου 2021, από όπου και η φωτογραφία.