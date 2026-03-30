Πετάει για Σλοβενία τον Ιούνιο η Εθνική

Δημοσιευτηκε:

Ακόμη μια φιλική αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Εθνική μας.

Η Εθνική Σλοβενίας θα είναι η αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών σε φιλικό αγώνα που θα γίνει στις 4 Ιουνίου. 

Ο αγώνας θα γίνει στο Στάδιο Stožice στη Λουμπλιάνα. Η ώρα έναρξης του αγώνα θα ανακοινωθεί αργότερα. 

Η Σλοβενία αγωνίζεται στη 2η Κατηγορία του Nations League και όπως και η δική μας Εθνική, έχει επίσημες υποχρέωσεις το ερχόμενο Φθινόπωρο. Αντίπαλοι της είναι η Σκωτία, η Ελβετία και η Βόρεια Μακεδονία. 

Θα ακολουθήσει και δεύτερο φιλικό για την Εθνική μας στις 7 Ιουνίου, επίσης εκτός έδρας με αντίπαλο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. 

Κύπρος και Σλοβενία είχαν τεθεί αντιμέτωπες για τελευταία φορά στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Στον αγώνα στο ΓΣΠ (30 Μαρτίου 2021) η Κύπρος είχε νικήσει με 1-0 ενώ οι Σλοβένοι είχαν νικήσει με 2-1 στη Λουμπλιάνα. 

Ο αγώνας αυτός έγινε στις 14 Νοεμβρίου 2021, από όπου και η φωτογραφία.

 

Ο Σολωμού κερδίζει το στοίχημα στην ΕΝΠ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πλάνο χωρίς Αντερέγκεν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Super League: Στις 22-23 Αυγούστου η σέντρα του νέου πρωταθλήματος

Ελλάδα

Εκτός από την 1η ημέρα του 55ου Trofeo Princesa Sofia ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Ένας Απρίλης, πολύ «καυτός»

ΑΠΟΛΛΩΝ

Στο Grand Slam της Μαγιόρκα αγωνίζεται η Νατάσα Λάππα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Το πρόγραμμα των playoffs: Κοινή ώρα έναρξης στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές!

Ελλάδα

Υπογράφει το νέο συμβόλαιο ο Γιορέντε

ΔΙΕΘΝΗ

Αποδεκατίστηκε ο Παναθηναϊκός: Χωρίς 6 παίκτες στο ντέρμπι!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πρόκριση της Τουρκίας στο Μουντιάλ θα σημάνει και… αυτόματη ανανέωση του Μοντέλα!

ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΟ: Νικητής ο Λεύκιος Μιλτιάδους στο Cyprus Grand Prix Compak-Sporting (όλα τα αποτελέσματα)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Σεμέδο, Μαέ και Τάνκοβιτς ή… αλλιώς PlayStation!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο» - Πέρασαν από εξονυχιστικό σωματικό έλεγχο οι διεθνείς παίκτες του Βελγίου στις ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Απεβίωσε ο Βασίλης Γκούμας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

