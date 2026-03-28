ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η αντίδραση και η ελπίδα για το μέλλον απέναντι στη Μολδαβία

Το νέο τεστ και η ευκαιρία για θετικά δείγματα.

Η Εθνική Κύπρου βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, όπου το ζητούμενο δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας με προοπτική.

Η ήττα με 0-1 από τη Λευκορωσία στο ΓΣΠ στον πρώτο φιλικό άφησε μια γεύση απογοήτευσης, ωστόσο το επόμενο τεστ απέναντι στη Μολδαβία τη Δευτέρα (19:00) δίνει την ευκαιρία για άμεση αντίδραση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Άκης Μάντζιος, γνωρίζει πως ο χρόνος μέχρι τις υποχρεώσεις του UEFA Nations League είναι περιορισμένος και η ομάδα οφείλει να παρουσιάσει σημάδια βελτίωσης. Πέραν από το αποτέλεσμα, το πιο σημαντικό είναι η εικόνα και να υπάρχει συνοχή, ένταση και αγωνιστική ταυτότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι νεαροί ποδοσφαιριστές που πήραν το «βάπτισμα του πυρός» στο προηγούμενο παιχνίδι. Οι Παναγιώτης Ανδρέου, Σταύρος Γεωργίου και Άγγελος Νεοφύτου έκαναν το ντεμπούτο τους, δείχνοντας ότι υπάρχει νέα γενιά με ταλέντο και διάθεση να καθιερωθεί.

Η συμμετοχή τους, σε συνδυασμό με άλλους νεαρούς παίκτες οι οποίοι αποτελούν ήδη κομμάτι της εθνικής, αποτελεί βασικό στοιχείο στο πλάνο ανανέωσης της Εθνικής.

Το παιχνίδι με τη Μολδαβία προσφέρεται ως ιδανική ευκαιρία για αυτούς τους ποδοσφαιριστές να αποδείξουν την αξία τους. Μέσα από την απόδοσή τους, να επιχειρήσουν να πείσουν τον προπονητή ότι μπορούν να αποτελέσουν βασικά «γρανάζια» στο νέο οικοδόμημα της ομάδας.

Μια θετική εμφάνιση, θα αποτελέσει σημαντικό βήμα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων. Το στοίχημα δεν είναι απλώς η νίκη, αλλά η δημιουργία μιας ομάδας που θα εμπνέει εμπιστοσύνη και θα μπορεί να κοιτάξει το μέλλον με αισιοδοξία.

Ανδρέας Πολυκάρπου

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

