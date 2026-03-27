Σπουδαία επιτυχία και πάει Αμερική η Εθνική Ενόπλων

Η Εθνική μας ομάδα των Ενόπλων νίκησε με 2-1 τη Γερμανία και προκρίθηκε στην τελική φάση του Παγκόσμιου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος που θα γίνει το 2027 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Μεγάλη επιτυχία για την Κύπρο που για να φτάσει στον στόχο της πρόκρισης πέτυχε τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες.

Οι αγώνες της προκριματικής φάσης έγιναν στην Ολλανδία και η Εθνική μας στον σημερινό αγώνα πρόκρισης νίκησε με 2-1 την αντίστοιχη της Γερμανίας, που τερμάτισε πρώτη στον άλλο προκριματικό όμιλο.

Η Κύπρος, που τερμάτισε δεύτερη στον όμιλο της, άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό με τον Πέτρο Ιωάννου και η Γερμανία ισοφάρισε στο 39ο λεπτό, 1-1 σκορ στο πρώτο ημίχρονο.

Στο 74ο λεπτό ο Παναγιώτης Γκόρτον Χαραλάμπους έδωσε προβάδισμα στην Κύπρο και το τελικό 2-1 διατηρήθηκε μέχρι το τέλος που μας χάρισε το εισιτήριο της πρόκρισης.

Για να φτάσει στον αγώνα πρόκρισης η Κύπρος νίκησε 4-2 την Ολλανδία και 3-0 το Λουξεμβούργο, ενώ ενδιάμεσα ηττήθηκε από την πρώτη του ομίλου μας Γαλλία με 4-0.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Μιχάλης Ιωάννου στο σημερινό παιχνίδι χρησιμοποίησε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Σταύρος Παναγή, Χαράλαμπος Βαττής, Ανδρέας Γκουγκούρης, Ανδρέας Πατέτσας, Μάριος Πραξιτέλους (62’ Αλέξανδρος Ευσταθίου), Γαβριήλ Ψηλογένης, Κωνσταντίνος Παναγή (85’ Μάριος Φουκαρή), Γιώργος Τζιωρτζής (73’ Μιχάλης Θεοχάρους), Πέτρος Ιωάννου, Ανδρέας Χατζηκωνσταντή (62’ Χαράλαμπος Μούζουρος), Παναγιώτης Γκόρτον Χαραλάμπους (73’ Μιχάλης Αρχοντίδης).