Κρίσιμος αγώνας για την Εθνική Ενόπλων

Σήμερα το μεσημέρι ο καθοριστικός αγώνας της Εθνικής μας ομάδας των Ενόπλων.

Στον αγώνα που θα δώσει εισιτήριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2027, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 13:00 και θα διεξαχθεί στην Ολλανδία, που φιλοξενεί την προκριματική φάση.

Για να φτάσει στον αγώνα πρόκρισης η Κύπρος νίκησε 4-2 την Ολλανδία και 3-0 το Λουξεμβούργο, ενώ ενδιάμεσα ηττήθηκε από την πρώτη του ομίλου μας Γαλλία με 4-0.

Η Γερμανία τερμάτισε πρώτη στον όμιλο της, κερδίζοντας στη διαδικασία των πέναλτι την Ιρλανδία.

Στον άλλο σημερινό αγώνα θα αναμετρηθούν Γαλλία – Ιρλανδία και ο νικητής θα εξασφαλίσει επίσης εισιτήριο συμμετοχής για την τελική φάση.

Στη διάθεση του προπονητή της Εθνικής μας Μιχάλη Ιωάννου βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Μάριος Πραξιτέλους Αλχερέκ, Πέτρος Ιωάννου, Αλέξανδρος Ευσταθίου, Ανδρέας Χατζηκωνσταντή, Σταύρος Παναγή, Χαράλαμπος Μιχάλας, Μάριος Θεοχάρους, Γιώργος Τζιωρτζής, Σάββας Μίχος, Άννινος Νικολάου, Παναγιώτης Γκόρντον Χαραλάμπους, Σάββας Αυγουστή, Χρήστος Παπαδόπουλος, Ανδρέας Γκουγκούρης, Χαράλαμπος Μούζουρος, Ανδρέας Πατέτσα, Μιχάλης Αρχοντίδης, Χαράλαμπος Βαττής, Γαβριήλ Ψηλογένης, Κωνσταντίνος Παναγή.