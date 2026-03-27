Δοκιμάζεται με την αλάνθαστη Ισπανία η Κύπρος

Με αντίπαλο την Ισπανία συνεχίζει σήμερα τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων.

Ο αγώνας αφορά το πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης συμμετέχουν επίσης Φινλανδία, Κόσοβο, Ρουμανία και Σαν Μαρίνο.

Ο σημερινός αγώνας θα διεξαχθεί στο ΑΕΚ Αρένα και ώρα 17:00. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα τη Cytavision και διαδικτυακά από τον Alpha Κύπρου.

Δωρεάν είσοδος στο στάδιο ΑΕΚ Αρένα μετά από επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.

Η Εθνική μας με αρκετά νέα πρόσωπα στην αποστολή, θα επιδιώξει το καλύτερο δυνατό απέναντι στην ομάδα που αρχίσαμε τις υποχρεώσεις μας στον όμιλο στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 στη Σορία και τότε χάσαμε με 3-0.

Μετά τον αγώνα με την πρωτοπόρο του ομίλου μας Ισπανία, θα ακολουθήσει αποστολή στη Φινλανδία για το παιχνίδι της 31ης Μαρτίου στο Τάμπερε. Οι Φιλνανδοί την Πέμπτη νίκησαν εκτός έδρας με 8-0 το Σαν Μαρίνο. Σήμερα για τον όμιλο μας θα γίνει και ο αγώνας Κόσβο - Ρουμανία.

Στην αποστολή της Εθνικής μας για τους δύο αγώνες βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Κωνσταντίνος Στυλιανού, Γκαμπριέλ Τζορτζ Ορτέλλι, Παντελής Μιχαήλ (τερματοφύλακες), Χάρι Μιλλς, Ζαχαρίας Ιωαννίδης, Στυλιανός Βρόντης, Αργύρης Χριστοδούλου, Ευαγόρας Χαραλάμπους, Χαράλαμπος Μιχάλας, Νέαρχος Ζήνωνος, Ανδρέας Αθανασίου, Κωνσταντίνος Γιαννακού, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, Μιχαήλ Θεοδοσίου, Κωνσταντίνος Παττίχης, Χαράλαμπος Ερωτοκρίτου, Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος, Δημήτρης Σολωμού, Δημητριανός Τζουλίου, Γιώργος Βίκτωρος, Χρύσης Ευαγγέλου, Κωνσταντίνος Βενιζέλου, Ιωάννης Αβραμίδης.

Για το σημερινό παιχνίδι δεν υπολογίζεται λόγω καρτών ο Στυλιανός Βρόντης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

1. Ισπανία 5 17-2 15

2. Φινλανδία 6 23-2 13

3. Κόσοβο 5 12-3 8

4. Ρουμανία 5 4-4 7

5. Κύπρος 5 5-14 3

6. Σαν Μαρίνο 6 0-36 0