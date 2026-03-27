Χρόνο στους νέους, υπομονή στο πλάνο και τώρα... Μολδαβία!

Η προσοχή πλέον στρέφεται στο επόμενο φιλικό.

Η ήττα από τη Λευκορωσία στο ΓΣΠ άφησε μια γλυκόπικρη γεύση για την Εθνική Κύπρου, κυρίως λόγω της βελτιωμένης εικόνας του δευτέρου ημιχρόνου.

Με τον Απόστολο Μάντζιο να καλεί και να δίνει ευκαιρίες σε νέα παιδιά, το αποτέλεσμα σε τέτοιου είδους φιλικά περνά σε δεύτερη μοίρα.

Οι σαρωτικές αλλαγές στο αρχικό σχήμα και η παρθενική εμφάνιση των Ανδρέου, Γεωργίου και Νεοφύτου, πιστοποιούν την πρόθεση του 56χρονου τεχνικού να πειραματιστεί σε πρόσωπα και σχήματα, ξεδιπλώνοντας το πλάνο που οραματίζεται για τη νέα εποχή της Εθνικής.

Είναι απόλυτα λογικό οι νέοι παίκτες να χρειάζονται χρόνο για να αφομοιώσουν τη φιλοσοφία του προπονητή τους, όπως χρόνος χρειάζεται για να υπάρξει και χημεία.

Μπορούμε κάλλιστα να υποστηρίξουμε ότι η έλλειψη ομοιογένειας στο πρώτο μέρος ήταν αποτέλεσμα των δοκιμών, όμως η αντίδραση στην επανάληψη δείχνει ότι υπάρχει προοπτική.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στο φιλικό της ερχόμενης Δευτέρας (30/3, 19:00) κόντρα στη Μολδαβία, ξανά στο ΓΣΠ. Πρόκειται για ακόμα μια ευκαιρία συλλογής εμπειριών και διορθωτικών κινήσεων.

ΑΕΚ: Επιστρέφουν νωρίτερα οι τρεις… αποκλεισμένοι

Ελλάδα

|

Category image

Σερβικό ΜΜΕ: «Ενδιαφέρον Ερυθρού Αστέρα για Πιερό»

Ελλάδα

|

Category image

Ελλάδα-Παραγουάη: Με φόντο το μέλλον και χωρίς πίεση η «γαλανόλευκη»

Ελλάδα

|

Category image

Κρίσιμος αγώνας για την Εθνική Ενόπλων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η παρουσία των «Κυπρίων» στο φιλικό με τη Χιλή

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Δοκιμάζεται με την αλάνθαστη Ισπανία η Κύπρος

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Χρόνο στους νέους, υπομονή στο πλάνο και τώρα... Μολδαβία!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Παναθηναϊκός-Μονακό: Ένας ακόμα τελικός μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» της regular season

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

H Iταλία λύγισε τη Βόρεια Ιρλανδία, θρίαμβος για το Κόσοβο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χένες: «Δεν πρόκειται να πουλήσουμε τον Ολίσε, ούτε για 200 εκατ. ευρώ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μια ανάσα από την επιστροφή σε Μουντιάλ η Τουρκία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ελπίδων: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ενόψει Ισπανίας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Κινείται για Τονάλι στο τέλος της σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εύκολα στα ημιτελικά ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

