Χρόνο στους νέους, υπομονή στο πλάνο και τώρα... Μολδαβία!

Η ήττα από τη Λευκορωσία στο ΓΣΠ άφησε μια γλυκόπικρη γεύση για την Εθνική Κύπρου, κυρίως λόγω της βελτιωμένης εικόνας του δευτέρου ημιχρόνου.

Με τον Απόστολο Μάντζιο να καλεί και να δίνει ευκαιρίες σε νέα παιδιά, το αποτέλεσμα σε τέτοιου είδους φιλικά περνά σε δεύτερη μοίρα.

Οι σαρωτικές αλλαγές στο αρχικό σχήμα και η παρθενική εμφάνιση των Ανδρέου, Γεωργίου και Νεοφύτου, πιστοποιούν την πρόθεση του 56χρονου τεχνικού να πειραματιστεί σε πρόσωπα και σχήματα, ξεδιπλώνοντας το πλάνο που οραματίζεται για τη νέα εποχή της Εθνικής.

Είναι απόλυτα λογικό οι νέοι παίκτες να χρειάζονται χρόνο για να αφομοιώσουν τη φιλοσοφία του προπονητή τους, όπως χρόνος χρειάζεται για να υπάρξει και χημεία.

Μπορούμε κάλλιστα να υποστηρίξουμε ότι η έλλειψη ομοιογένειας στο πρώτο μέρος ήταν αποτέλεσμα των δοκιμών, όμως η αντίδραση στην επανάληψη δείχνει ότι υπάρχει προοπτική.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στο φιλικό της ερχόμενης Δευτέρας (30/3, 19:00) κόντρα στη Μολδαβία, ξανά στο ΓΣΠ. Πρόκειται για ακόμα μια ευκαιρία συλλογής εμπειριών και διορθωτικών κινήσεων.