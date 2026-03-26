Οι δύο που κάνουν ντεμπούτο με την εθνική μας

Δύο ποδοσφαιριστές από όσους επέλεξε στην ενδεκάδα του ο Απόστολος Μάντζιος για το φιλικό της Κύπρου με τη Λευκορωσία, κάνουν ντεμπούτο με την εθνική μας ομάδα.

Ο λόγος για τον Παναγιώτη Ανδρέου της Ομόνοιας και τον Σταύρο Γεωργίου της Ομόνοιας Αραδίππου.

Αμφότεροι κλήθηκαν για πρώτη φορά σε αποστολή της εθνικής μας και από την... πρώτη καταγράφουν την πρώτη τους συμμετοχή.

Για πρώτη φορά κλήθηκε και ο Άγγελος Νεοφύτου ο οποίος πιθανότατα θα κάνει ντεμπούτο αγωνιζόμενος ως αλλαγή.