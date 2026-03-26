Η Εθνική μας ξεκινά με Λευκορωσία με τον νέο κανονισμό της FIFA

Η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών υποδέχεται απόψε τη Λευκορωσία σε διεθνές φιλικό αγώνα. Η αναμέτρηση θα γίνει στο στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία και θα αρχίσει στις 19:00.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΡΙΚ2 και το ΡΙΚHD.

Στον πρώτο της αγώνα για το 2026, η Εθνική μας θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα και να θέσει τις βάσεις για μια πετυχημένη χρονιά, η οποία θα κορυφωθεί το Φθινόπωρο με τη συμμετοχή μας στο Nations League.

Με νέα πρόσωπα στην κλήση και απουσίες βασικών και έμπειρων ποδοσφαιριστών, τόσο το σημερινό φιλικό με τη Λευκορωσία όσο και αυτό της ερχόμενης Δευτέρας με τη Μολδαβία, προσφέρεται για χρήσιμα συμπεράσματα για τον προπονητή της ομάδας μας Απόστολο Μάντζιο.

Να σημειωθεί πως από έχει αλλάξει ο κανονισμός της FIFA και πλέον οι ομάδες δικαιούνται να κάνουν οκτώ αλλαγές αντί έξι που ίσχυε μέχρι σήμερα για τα φιλικά.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης χωρίς να προκύψουν απρόοπτα.

Οι παίκτες που είναι στην αποστολή για το σημερινό αγώνα:

Νεόφυτος Μιχαήλ, Αντρέας Παρασκευάς, Παναγιώτης Κυριάκου, Αντρέας Σιήκκης, Γιάννης Σατσιάς, Ευαγόρας Αντωνίου, Χρίστος Σιέλης, Στέλιος Ανδρέου, Νικόλας Παναγιώτου, Γιώργος Μαλεκκίδης Άντερσον Κορρέια, Κώστας Πηλέας, Ιωάννης Κούσουλος, Χαράλαμπος Κυριάκου, Παναγιώτης Ανδρέου, Ιωάννης Κωστή, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γρηγόρης Κάστανος, Νικόλας Κούτσακος, Ανδρόνικος Κακουλλή, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ευάγγελος Ανδρέου, Λοΐζος Λοΐζου και Ιωάννης Πίττας.