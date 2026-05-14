Αγωνία για Έσε μετά την αναγκαστική αλλαγή στο ντέρμπι

Προβληματισμό προκαλεί στον Ολυμπιακό η κατάσταση του Έσε, μετά την αναγκαστική αποχώρησή του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Αργεντινός μέσος δέχθηκε χτύπημα και αποχώρησε στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αναφέρεται στις ενοχλήσεις που ένιωσε ο ποδοσφαιριστής, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κατάστασή του δεν θα αποδειχθεί σοβαρή.

Όπως προκύπτει, ο Έσε ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι και, παρά την προσπάθειά του να συνεχίσει, κρίθηκε προτιμότερο να αντικατασταθεί.

Ο Βάσκος τεχνικός εμφανίστηκε καθησυχαστικός, σημειώνοντας πως η αλλαγή δεν σχετίζεται απαραίτητα με κάτι ανησυχητικό, ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία (εκτός αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο).