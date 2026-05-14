Όλο και πιο κοντά στην έξοδο ο Λεβαντόφσκι!

Όλο και πιο κοντά στην αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός στράικερ που προ ημερών πανηγύρισε το 3ο του πρωτάθλημα με τους Καταλανούς, δύσκολα θα παραμείνει στον σύλλογο, όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα.

Συγκεκριμένα, τα κορυφαία ειδησιογραφικά σάιτ που ασχολούνται με το ρεπορτάζ των «μπλαουγκράνα», αναφέρουν πως τη δεδομένη στιγμή ο 37χρονος επιθετικός θεωρείται με το 1,5 πόδι εκτός «Καμπ Νόου».

Επικαλούμενα ρεπορτάζ ενός Πολωνού δημοσιογράφου, τα ΜΜΕ από τη χώρα της Ιβηρικής εξηγούν πως ο Λέβα έχει στα χέρια του μια μυθική πρόταση από την Αλ Χιλάλ, με τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας να του προσφέρει περί τα 90 εκατ. ευρώ ετησίως, προκειμένου να τον πάρει στη Saudi Pro League. Παράλληλα, έντονο ενιδιαφέρον υπάρχει τόσο από τη Γιουβέντους, όσο και από τη Σικάγο Φάιαρ του MLS.

Το συμβόλαιό του με την Μπάρτσα ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, όμως, όπως επισημαίνεται, ο ίδιος σκέφτεται ακόμη το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Μάλιστα, γράφεται πως και η Εθνική ομάδα θα παίξει τον ρόλο της, αφού ο Λεβαντόφσκι θέλει να διαχειριστεί καλά τον φόρτο «εργασίας» του, έτσι ώστε να συνεχίσει να εκπροσωπέι την πατρίδα του.

