ΒΙΝΤΕΟ: Το… βιολί του στις προπονήσεις ο Μπέργκ, τις «έφαγε» ο Παναγιώτου

Τι κι αν είναι ήδη πρωταθλητές;

Ο Χένινγκ Μπεργκ δεν… καταλαβαίνει από τέτοια! Μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, ο Νορβηγός τεχνικός ζητά από τους ποδοσφαιριστές του να δίνουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε να κάνουν το δύο στα δύο.

Το γραφείο Τύπου της Ομόνοιας δημοσίευσε βίντεο από την προπόνηση της ομάδας, η οποία προετοιμάζεται για το παιχνίδι του Σαββάτου (16/05) με τον ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα, ο Παναγιώτου τις… έφαγε καθώς είχε τα γενέθλια του την Τρίτη (12/05).

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, αμφίβολοι είναι οι Παναγιώτου-Π.Αντρέου, ενώ δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Μάριτς.