Απόρθητη Τούμπα και ιστορικό αήττητο του ΠΑΟΚ στην έδρα του

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώνει τη δυναμική του στην έδρα του, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία στην Τούμπα. Μετά το 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, ο Δικέφαλος του Βορρά «σφραγίζει» μια σεζόν χωρίς ήττα μπροστά στο κοινό του.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι η μοναδική στο φετινό πρωτάθλημα που δεν γνώρισε την ήττα στην έδρα της, καταγράφοντας 12 νίκες και 4 ισοπαλίες.

Ιδιαίτερη αξία έχει και η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ, καθώς δέχθηκε μόλις πέντε γκολ στην Τούμπα σε ολόκληρη τη σεζόν. Ένα νούμερο που παραπέμπει στην ιστορική χρονιά 2018-19, όταν οι «ασπρόμαυροι» κατέκτησαν το πρωτάθλημα αήττητοι, έχοντας δεχθεί επίσης πέντε τέρματα σε 15 εντός έδρας αναμετρήσεις.

Το τελευταίο «στραβοπάτημα» του ΠΑΟΚ μπροστά στο κοινό του χρονολογείται από τις 2 Φεβρουαρίου 2025, όταν είχε ηττηθεί με 1-2 από την ΑΕΚ. Έκτοτε, η Τούμπα μετατράπηκε σε ένα πραγματικό «κάστρο», στο οποίο ελάχιστες ομάδες κατάφεραν να πάρουν αποτέλεσμα.